Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 9 мая 2021 года: за сутки в регионе заразилось ещё 112 человек
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
По данным на 01:00 9 мая 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 112 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 114 983 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 103 человека. С начала пандемии коронавирус побороли уже 110 459 жителей Нижегородской области.
К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 3 287 — за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев.
Статистика зараженных по коронавирусу на 9 мая
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору.
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский и Ленинский район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе.
Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали 290 тысяч человек.
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