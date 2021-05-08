Программа мероприятий на День победы 2021 в Нижнем Новгороде: парад, концерты и выставки. Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этом году нижегородцев ожидает насыщенная программа мероприятий на День Победы 2021 в Нижнем Новгороде. Однако все мероприятия пройдут с учетом сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. К примеру, традиционный парад нижегородцы смогут увидеть только по телевизору. Вживую посмотреть парад смогут только ветераны, для которых возле Речного вокзала установят трибуны. Публикуем полную программу мероприятий на День Победы 2021 в Нижнем Новгороде.

Празднование Дня Победы в Нижнем Новгороде начнется с традиционного военного парада. В этом году Парад Победы пройдет на Нижневолжской набережной. По одной из главных улиц города пройдутся легендарные танк Т-34 и ГАЗ-АА «Полуторка». Советские боевые машины и бронетранспортеры. Реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган» и многое другое. Также торжественно пройдут пешие колонны.

В 17:00 на площади Минина и Пожарского начнется ежегодный концерт «Военные песни у Кремля». По традиции на сцену выйдут профессиональные и непрофессиональные певцы, в том числе и ребята из детских домов, и исполнят знакомые и полюбившиеся всем песни военных лет: «Журавли», «Идет солдат по городу», «Синий платочек» и др.

В 12:00 в Арт-клубе «Маяковка» пройдет музыкально-песочный спектакль «Красные казармы» (16+). Спектакль поставлен по книге Заслуженного ветерана Нижегородской области – Галины Сергеевны Подаровой. «Красные казармы» - это своего рода воспоминания автора о своем военном детстве. Воспоминания о трудовых подвигах горьковчан, о мужестве и стойкости в непростые военные годы.

Адрес: ул. Рождественская, 10. Вход: 500 руб.

7,8,9 мая в Нижнем Новгороде пройдет «12 Нижегородская выставка-конкурс стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Защитники отечества» (12+). Участники конкурса представят работы 1152 модели различного стендового моделизма. Гости выставки смогут увидеть модели авиационной техники, бронетехнику и автомобили, в том числе и грузовые, технику морского и речного флотов, авиацию и многое другое.

Время: 7 мая в 14:00 — 9 мая в 11:00. Адрес: ул. Школьная, д 4. Вход: бесплатный

Любителей поэзии и фильмов о войне, 9 мая ждут в арт-пространстве «АРТфоника» на киночай. В программе: 13:00 - просмотр фильма «В бой идут одни старики»; 16:00 творческий вечер, в рамках которого прозвучат стихи и песни о Великой Отечественной войне.В уютной обстановке чайно-поэтического кружка можно будет прочитать и послушать стихи и песни военных лет. Авторы смогут исполнить произведения собственного сочинения.

Адрес: ул. М.Ямская, д. 78а, клуб «Ладомира». Вход: любая сумма от 200 рублей.

В 17:00 на площади Минина и Пожарского начнется ежегодный концерт «Военные песни у Кремля». Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 14:00 Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина приглашает на концерт военной песни «Песни, хранящие память» (12+). На сцене театра выступят лауреаты всероссийских конкурсов и исполнят песни военных лет.

Адрес: ул.Белинского, д.59. Вход: 200 рублей.

С 10:00 до 18-00 в центре культуры и кино «Зарница» будет проходить выставка фронтовых реликвий «Я помню о войне» (12+). Гости выставки смогут увидеть более 30 предметов военного времени: солдатскую форму, посуду, снаряды, книги, изданные в военные годы, трофейный фотоаппарат, самодельный портсигар и многое другое.

Адрес: пр-кт. Гагарина, д. 114. Вход: бесплатный.

В Нижегородском парке Победы 9 мая для нижегородцев и гостей города будут организованны развлекательные мероприятия. В павильонах будет работать выставка исторического стрелкового оружия. Готовится концертная программа.

16:00 в Нижегородском театре кукол состоится показ спектакля «Ястребок» (6+).

Маленьким зрителям предстоит познакомиться с героической историей самолетика, его опасными испытаниями в военные годы.

Спектакль рассчитан на детей с 5 лет.

Адрес: ул. Большая Покровская, д. 39. Цена: от 295 рублей.

Любители баскетбола 9 мая смогут поболеть за участников баскетбольной Лиги Чемпионов ФИБА 20/21.

В 16:00 состоится матч за 3 место

В 19:00 зрителей ожидает финал

Адрес: Нижегородский дворец спорта, пр-т Гагарина, 29. Вход: от 1400р.

А вот что касается праздничного салюта в этом году, так правительство Нижегородской области решило не разглашать информацию о месте и времени проведения салюта. Объясняется это эпидемиологической обстановкой. Таким образом, власти решили исключить массовых скоплений и соблюдения социальной дистанции в период распространения коронавирусной инфекции. Жителям Нижнего Новгорода и гостям города, желающим полюбоваться фееричным завершением Дня Победы, остается только полагаться наудачу и везение – оказаться в нужное время в нужном месте.