Топ-5 мест Нижегородской области, которые обязательно нужно посетить 9 мая. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

До одного из самых важных и значимых праздников для страны остаётся совсем немного времени. Каждый год в честь дня победы во всех городах России организуют различные мероприятия - парады, торжественные шествия, бессмертный полк, салюты. Однако в этом году в Нижнем Новгороде из-за коронавирусных ограничений многие мероприятия были переведены в онлайн-формат, а места салютов засекречены, чтобы предотвратить скопление народа. «Комсомольская правда» расскажет, какие памятные места Нижнего Новгорода и области все же можно посетить 9 мая.

Мемориал «Горьковчане в Великой Отечественной войне»

В самом центре Нижнего Новгорода, внутри Кремля, расположен мемориал, посвящённый нижегородцам, павшим в годы Великой Отечественной войны, и памяти об их трудах. На территории можно увидеть памятный знак, облицованный гранитными плитами, на них выбита различная информация о Великой Отечественной войне и горьковчанах, а также военные технику и оружие, выпускавшиеся в то время в Нижнем Новгороде. Важным элементом мемориала является Вечный огонь с облицованной тонким гранитом плитой, на которой изображены два солдата.

В прошлом году внутри Кремля был установлен новый дополняющий экспозицию памятник «Горьковчанам — доблестным труженикам», состоящий из трех фигур – пожилого мужчины, женщины и подростка. Они являются олицетворением всех людей, принимавших участие в Великой Отечественной войне, стоящих у станков и трудившихся на благо страны.

Граффити «Образ победы»

На улицах Нижнего Новгорода можно встретить целый цикл граффити уличных художников, посвящённых победе в Великой Отечественной войне. Они отличаются своей оригинальностью и красочностью, а также привлекает внимание и вызывает интерес у молодого поколения благодаря такому современному подходу. В прошлом году коллекцию на стенах пополнил рисунок возвращения солдата с войны, на котором дочка обнимает своего отца, пришедшего с войны. Такое граффити можно найти в Чернопрудском сквере, а для того, чтобы увидеть остальные, можно прогуляться по Волжской набережной, Звездинке, улицам Сурикова, Ванеева, Максима Горького и Льва Толстого, где расположены граффити-портреты участников Великой Отечественной войны.

Могилу Тани Савичевой смогли найти только в 1971 году.

Могила Тани Савичевой, ленинградской пионерки, умершей после перенесенной блокады

Для того, чтобы увидеть этот памятник, необходимо выехать за пределы города, а именно в рабочий поселок Шатки. Здесь в 1953 году был установлен бронзовый бюст в честь известной жительницы блокадного Ленинграда, единственной из своей семьи, кому удалось выжить. Дневник, который вела Таня Савичева в блокадном Ленинграде с декабря 1941 года по май 1942 года, стал важной уликой и позже был предъявлен на Нюрнбергском процессе как один из обвинительных документов против фашистских преступников.

Затем выжившую девочку вывезли в Горьковскую область, где ее перевели в больницу, однако лечение из-за продолжительной головки не помогло, организм был сильно истощен, и 1 июля 1944 году Таня Савичева умерла от туберкулеза, и была похоронена на кладбище в Шатках. Ее могилу смогли найти только в 1971 году, после долгих поисков, с помощью бывшей санитарки больницы. Сейчас здесь находится мраморное надгробие с бронзовым барельефом, а рядом расположена стела также с барельефным портретом и страничками дневника. Каждый год, люди, пережившие блокаду Ленинграда, посещают эту могилу, а около стелы устраивают митинги и возложение цветов.

Музей техники под открытым небом Парк победы

Прогулявшись по набережной Гребного канала, можно также увидеть уникальный музей под открытым небом – музей советской военной техники и оборонной промышленности. Здесь все экспонаты можно посмотреть и потрогать, чтобы поближе познакомиться с разнообразной техникой – от легковых автомобилей тех времен до военной артиллерии. Также в парке есть импровизированные окопы и открытые площадки, в которых на праздник реконструируют события военных действий, а в обычные дни дети сами устраивают подобные «сражения». Примечательно, что большая часть представленного оружия была создана и спроектирована здесь, в Нижнем Новгороде.

Горьковский рубеж

В Нижегородской области есть памятник - организованный тружениками тыла в годы Великой Отечественной войны оборонный рубеж. В 1941 году, когда мир узнал о плане «Барбаросса», согласно которому сразу после захвата Москвы Гитлер намеревался захватить Горький, началось строительство оборонительных рубежей вокруг промышленного центра - города Горького, протяженность которых составила 700 км. Особенностью памятника является то, что строительство такого большого оборонного рубежа происходило в тяжёлых условиях за короткий срок, а участие в нем принимало более 350 тысяч человек. В основном, это были женщины.

В 1941 году началось строительство оборонительных рубежей вокруг города Горького. ФОТО: Ольга Малкова

Спустя время многие забыли о таком трудовом подвиге земляков, однако с 2010 года в рамках патриотической акции о Горьковском оборонительном рубеже вспомнили, провели множество экскурсий по всей протяженности рубежа и установили на всех близлежащих дорогах памятные указательные знаки, что вновь повысило интерес к памятнику Великой Отечественной войны. Памятные знаки и обозначения можно найти: в Чкаловском районе у села Катунки, на границе с Ивановской областью; возле села Богоявление Дальнеконстантиновского района; села Ачапное Кстовского района; села Чернышиха Кстовского района; села Хвощевка Богородского района.

Екатерина КУРОЧКИНА