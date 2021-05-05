Что произошло после матча Нижний Новгород – Сарагоса

Матч ¼ Финала восьми по баскетболу между «Нижним Новгородом» и «Сарагосой» завершился со счетом 78:86 в пользу испанской команды. «КП» рассказывает о том, что происходило после финального свистка матча ¼ Финала восьми по баскетболу между «Нижним Новгородом» и «Сарагосой», который прошел 5 мая 2021 в Нижнем Новгороде.

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич и самый результативный игрок матча Андрей Воронцевич прокомментировали поражение от «Сарагосы» в четвертьфинальном матче.

«Говоря о первой половине матча, я думаю, мы вели без каких-либо сомнений. Я хотел бы сказать, что игроки сделали все возможное. Шепард сегодня, к примеру, не был в форме. Много неправильных решений было принято. Во второй половине матча мы увидели прекрасную ротацию ключевых игроков команды-соперника. У нас такого не было», - рассказал Зоран Лукич.

Как Вы думаете, почему «Сарагоса» была успешна в трехочковых бросках?

«Вы знаете, это не было большим сюрпризом для нас. Я уже говорил с самого начала – учитывая их состав, сложно найти уязвимые моменты. Опять же, мы говорим о Шеппарде. Он сегодня был уставшим. Яне могу злиться на него, он нам помог добраться до этого этапа», - ответил тренер.

Андрей Воронцевич, набравший в этом матче 17 очков, в своей речи поблагодарил болельщиков, которые пришли в «Нагорный», несмотря на пандемию.

«Прекрасно, что болельщики могут прийти и поддержать нас. Эта игра дала нам опыт. Неприятный, но все-таки опыт. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы избежать повторения сегодняшних ошибок», - сказал он.

Баскетболист также отметил несколько моментов, в которых, по его мнению, команда могла сыграть лучше.

«Мы пропустили очень много бросков и иногда плохо оборонялись, по передачам иногда были недостатки. Может быть, мы немного устали. Мы пытались играть в быстрый баскетбол, совершили несколько ошибок, но сейчас сложно объяснить, что пошло не так», - рассказал форвард «черно-белых».

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Матч завершился со счетом 78:86 (подробности).