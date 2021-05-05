Матч "Нижний Новгород" - "Сарагоса" 5 мая 2021 года завершился со счетом 78:86. Фото: пресс-служба БК "Нижний Новгород"

Баскетбольная команда «Нижний Новгород» со счетом 78:86 проиграла испанской «Сарагосе» в матче финала восьми баскетбольной Лиги Чемпионов, состоявшемся 5 мая 2021 года в Нижегородском Дворце спорта профсоюзов.

Две четверти «Нижний Новгород» вел в счете, но в третьей игра не заладилась, и к перерыву счет был 58:66 в пользу гостей. Остаток игры «черно-белые» пытались вернуть утраченное преимущество, но два промаха Кейси Шепарда, казалось, предрешили исход матча.

Таким образом, «Нижний Новгород» покидает турнир уже после первого матча. Остальные поединки будут проходить в «Нагорном» без участия нижегородской команды. «Сарагоса» же сыграет в полуфинале 7 мая 2021 года. Финал состоится 9 мая.

Наиболее результативным игроком нижегородской команды стал Андрей Воронцевич, набравший 17 очков.

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