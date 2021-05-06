Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 мая 2021 года: 141 жителя региона выписали за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 105 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 114,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 114 647.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 110 134 человека. За последние сутки выписали 141 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 11 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 247 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, порядка 12,6 тысячи детей заразились коронавирусом в Нижегородской области от начала пандемии.

Режим обязательной самоизоляции для беременных нижегородок продлили до 31 мая.

Кроме того, Мелик-Гусейнов рассказал, как пройдут выпускные в Нижнем Новгороде в 2021 году. Часть коронавирусных ограничений всё же будут отменена.

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