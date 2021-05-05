Проверка слуха: В Дзержинске обрушилась стена жилого дома

В Дзержинске обрушилась стена жилого дома. ФОТО: "Нижний № 1"

Утром 5 мая все социальные сети облетели пугающие кадры – полностью разрушенная стена кирпичного здания в Дзержинске. Паблики пестрели сообщениями, что на улице Ситнова обрушилась стена жилого дома.

- По словам жителей, причина произошедшего в том, что помещения общежития страдают из-за старости и сырости, - сообщалось в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Однако, как оказалось, никакого обрушения не было. Причина разрушений была совсем иной.

- По словам диспетчера ЕДДС Дзержинска, стена не обвалилось, ее разрушили жильцы данного общежития на площади 2 квадратных метра, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - Силы и средства МЧС не привлекались. На место выезжали представители администрации. Сейчас территория огорожена. На 6 мая 2021 года запланировано проведение ремонтных работ.