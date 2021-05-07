Ветерана Петра Каплиева вспоминают на АПЗ

В годы Великой Отечественной войны Петр Каплиев прошел боевой путь до командира батальона связи, был политруком Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Наш рассказ о ветеране Великой Отечественной войны, ветеране Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина Петре Тимофеевиче Каплиеве. Ветерана нет с нами, но память о нем жива.

Пётр Тимофеевич Каплиев родился 15 мая 1914 года в Киргизской ССР, в селе Гавриловка Сокулукского района. Рос в большой крестьянской семье и рано познал труд, батрачил на кулаков. Он закончил 7 классов средней школы в городе Фрунзе, затем курсы бухгалтеров, работал по этой специальности в колхозе.

В 1928 году Пётр Каплиев вступил в комсомол, а через год был избран секретарем сельской комсомольской организации. Принимал активное участие в коллективизации.

Служба в Советской армии для него началась с октября 1935 года. К началу войны он окончил курсы младших лейтенантов связи и поступил в военно-политическое училище в Ташкенте.

В годы Великой Отечественной войны прошел боевой путь до командира батальона связи, был политруком. Майор Каплиев воевал в составе 1074-го стрелкового полка 314-й стрелковой дивизии Волховского фронта, 1-го Украинского фронта. Участвовал в боях за освобождение Ленинграда, Выборга, Нарвы, Люблина, Кракова, Праги, а также в форсировании рек Вислы и Одера.

В 1956 году Пётр Тимофеевич был демобилизован. Приехав в Арзамас, трудился начальником конторы связи, затем начальником пожарного надзора военного училища связи. С 1957 по 1961 годы был управляющим домами офицерского состава Арзамасского военного училища связи.

В феврале 1962 года устроился на завод «п/я 15» (АО «АПЗ»). Принят на должность поверителя электронных установок цеха №80. Затем переведен слесарем-электромонтажником 2 разряда в цех №43, также трудился слесарем по наладке электрооборудования в том же подразделении. В 1974 году получил 5 разряд слесаря-монтажника по наладке приборов.

В заводской многотиражке «Новатор» от 7 мая 1964 года написано, что Пётр Тимофеевич о войне, как и многие ветераны, вспоминать не любил. А вот трудился на славу, и с него можно было брать пример. «Отремонтированное им оборудование служит надежно. Но важно не только это, а то, что он старается предупредить выход оборудования из строя, тщательно следит за ним и от других требует бережного отношения».

На АПЗ Пётр Тимофеевич проработал 15 лет. На заслуженный отдых вышел в 1977 году.

Награды майора Каплиева

медали «За оборону Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги»; ордена: Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени.

Подготовила Наталья Глазунова по материалам личного дела, сайта «Память народа»

На сайте «Память народа» есть описание подвига Петра Тимофеевича Каплиева, за которые он получил два ордена.

Из представления к награждению орденом Красной Звезды (март 1944 года):

«В борьбе с белофинами товарищ Каплиев проявил мужество и отвагу, показал себя отличным организатором в деле связи полка – телефонной и радиосвязи.

На исходном положении прекрасно была организована связь КП полка с батальонами и батальонов с ротами. Во время перемещения КП полка и батальонов связь работала бесперебойно во всю глубину боя.

Во время форсирования рек Роккалан-Йоки, Соммен-Йоки лично руководил организацией связи через водные преграды и переправой средств связи. При штурме города Выборг связь работала бесперебойно, он сам находился в рядах пехоты».

Из представления к награждению орденом Отечественной войны II степени (июнь 1944 года):

«Товарищ Каплиев участвует на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками с начала Отечественной войны. В боях проявил себя смелым, мужественным и отважным офицером. В наступательном бою в районе деревни Егорьевка товарищ Каплиев всегда находился в боевых порядках рот и оказывал помощь командирам в управлении боем их подразделений. Когда противник начал переходить в контратаки, товарищ Каплиев умело организовал их отражение и принимал сам в этом участие, истребив при этом семерых вражеских солдат».