Почетный ветеран АПЗ, блокадница Тамара Борисова отпраздновала 85-летие

В шесть Тамара Борисова осталась круглой сиротой Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Ветерану Великой Отечественной войны, Почетному ветерану Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина Тамаре Ивановне Борисовой 3 мая исполнилось 85 лет! Она всегда соглашается на интервью – ей так много еще хочется сделать, рассказать, поделиться. Чтобы помнили…

Мы встретились с Тамарой Ивановной на отчетно-выборной конференции городского Совета ветеранов.

– Вчера было некогда, – извиняется она, – целый день решала организационные вопросы секции блокадников. Нас только семь человек осталось в Арзамасе. Поддерживаем друг друга, ведь нас объединила блокада.

Тамаре Ручкиной (в замужестве Борисовой) было пять лет, когда началась война. В шесть она осталась круглой сиротой. Но в памяти до сих пор отчетливо всплывают образы родного Ленинграда. Улицы Заозерной, что рядом с Московским проспектом, родного дома, где счастливо жила с родителями. Подвала Исаакиевского собора, в котором прятались от бомбежек. Плывшего по Ладожскому озеру катера с детьми, затонувшего от вражеского снаряда.

Не забывается и вкус блокадного хлеба. «Полуживые скелеты еле ходили, завалены трупами улицы были. Съедены все собаки и кошки, детям отдали последние крошки», – цитирует она строки из стихотворения блокадника Владимира Абрамова.

К интервью Тамара Ивановна всегда готовится. И в этот раз принесла вырезанные из газет публикации о ней, личные фотографии. Вот она воспитательница в заводском детском саду №16 «Ландыш». 44 года отдала работе с дошкольниками. Профессию выбрала неслучайно. В Юрьевце Ивановской области, куда была эвакуирована, помогала ухаживать за младшими. И, когда пришло время, поступила в Городецкое педучилище.

– Моя дочь Ирина и внучки Тамара и Александра тоже стали педагогами, – с гордостью говорит она.

…Вот несколько фотографий с ветеранами-блокадниками. Они ежегодно встречаются. Ездят в родной Ленинград. Впервые это было в 1952 году, через 10 лет после эвакуации.

– В городе еще была разруха, заборы кругом. Я пришла в свой дом, в нашей квартире уже жили. Меня узнала соседка: «Эта та девочка, которая всегда с папой-военным гуляла!». Мы долго с ней переписывались, – вспоминает Тамара Ивановна. – А в 2019 году ездили на Ладогу. Идем, и слышно: «Дети идут, дети идут!». И вдруг голос мальчика из толпы: «Какие же это дети! Они ж старенькие!»…

…Один из любимых снимков ветерана – с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Семь раз Тамара Ивановна участвовала в параде Победы в Нижнем Новгороде. Для нее это важное событие. Родные живут в областном центре и всегда приходят на торжественные мероприятия.

А юбилейные медали она дарит правнукам. Их у неё пятеро. Только памятный знак «Жителю блокадного Ленинграда» с ней всегда рядом: приколот слева, у сердца.

– Многие блокадники сегодня не соглашаются на встречи с журналистами, – говорит ветеран. – Тяжело это. Вроде столько лет прошло, а я каждый раз плачу. Не забывается…