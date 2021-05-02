Свечи, куличи и маски: Как прошли пасхальные богослужения 2021 в Нижегородской области. ФОТО: Ольга Малкова

Несмотря на действующие коронавирусные ограничения, в этом году верующие смогли отпраздновать Пасху с привычным размахом. Пасхальные богослужения в Нижегородской области 1 мая 2021 года прошли в 66 храмах и монастырях.

Пасхальные богослужения в Нижегородской области 1 мая 2021 года прошли в 66 храмах и монастырях. ФОТО: Ольга Малкова

В самом Нижнем Новгороде главные торжества прошли в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского на Стрелке. Здесь митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий лично возглавил торжественное служение Пасхальной полунощницы, Пасхальной утрени и Божественной литургии.

Литургия прошла и в Дзержинске, в храме всех Святых. ФОТО: Ольга Малкова

Пасхальные богослужения этой ночью прошли во всех районах области. В том числе литургия прошла и в Дзержинске, в храме всех Святых. Здесь собрались десятки верующих. Многие из них пришли на богослужение с детьми, а также по традиции захватили с собой крашеные яйца и куличи. Сразу после торжественной церемонии священник освятил их святой водой.

Многие прихожане пришли на богослужение с детьми, а также по традиции захватили с собой крашеные яйца и куличи.ФОТО: Ольга Малкова.

- Мы очень довольны! – признались верующие. – Такая благость на душе. В прошлом году немногие решились пойти на службу, да и ограничений было много! А в этот раз, наконец, смогли пойти на службу.

Впрочем, несмотря на некоторые послабления, соблюдать меры безопасности прихожанам все равно пришлось. Многие пришли на службу в медицинских масках, особенно представители старшего поколения.

Сразу после торжественной церемонии священник освятил их святой водой. ФОТО: Ольга Малкова.

- Конечно, беречься надо, - признали пенсионерки. - Но это не повод отказываться от посещения храма – все-таки это такая радость для души!