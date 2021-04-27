Мининский университет подписал договор о сотрудничестве с МПГУ. Фото: предоставлено пресс-службой МПГУ

И.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков и ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков подписали соглашение о сотрудничестве – встреча состоялась в Москве 23 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Мининского университета.

В ходе встречи обсуждались совместные проекты в образовательной деятельности, обмен научными ресурсами и сетевое взаимодействие.

- МПГУ – это ведущий педагогический вуз страны, а равнение на сильных – это самая правильная стратегия. При этом в Мининском университете тоже есть свои уникальные наработки, и мы готовы ими делиться, - отметил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

В свою очередь, первый проректор МПГУ Виктор Дронов подчеркнул, как важно работать коллективно над общими задачами.

- Нам нужно объединить наши наработки, наш опыт для формирования общих позиций, которые мы должны отстаивать. Не всегда тренды образования отвечают задачам развития страны.

Напомним, к 110-летнему юбилею в Мининском университете планируют открыть Музей Учителя.