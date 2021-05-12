Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 мая 2021 года: в 40 районах области новых заражений не выявлено вовсе
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
По данным на 01:00 12 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 124 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 115 344 человека.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 97 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 110 757 жителей Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 3 333 человек, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 12 мая
Фото: Яндекс
Примечательно, что в 40 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 270 человек) и Ленинском (7 650 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 620 человек).
Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что вторым компонентом вакцины можно привиться в ТЦ.
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