Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 12 мая 2021 года: в 40 районах области новых заражений не выявлено вовсе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным на 01:00 12 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 124 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 115 344 человека.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 97 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 110 757 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 333 человек, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 12 мая Фото: Яндекс

Примечательно, что в 40 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 270 человек) и Ленинском (7 650 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 620 человек).

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что вторым компонентом вакцины можно привиться в ТЦ.

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