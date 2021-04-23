Слесарь АПЗ стал победителем заводского и областного конкурсов Профавиа на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»

Благодаря совместной работе в цехе №50 в прошлом году был увеличен объем выдаваемой питьевой воды, привели в порядок санузел, началось благоустройство раздевалок Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Слесарь МСР цеха №50 АО «АПЗ» Артем Попов стал победителем заводского и областного конкурсов Профавиа на звание «Лучший уполномоченный по охране труда» по итогам 2020 года.

Эту общественную нагрузку Артем выполняет пять лет. Признается, что вначале было много вопросов, непонятных моментов. Но коллеги помогли, направили. И сегодня сложилась настоящая рабочая команда.

– Один я бы ничего не смог, – говорит уполномоченный. – Мне помогают предцехком Ольга Котова, заместитель начальника цеха Дмитрий Владимирович Волков, и начальник цеха Алексей Михайлович Песцов всегда идет навстречу.

Благодаря совместной работе в цехе №50 в прошлом году был увеличен объем выдаваемой питьевой воды, привели в порядок санузел, началось благоустройство раздевалок. Положительно решился вопрос выдачи спецодежды работникам, чья форма износилась раньше времени.

– На заседаниях цехкома в 2020 году мы рассмотрели 57 вопросов по охране труда. Одни решались быстро, другие – со временем. Главное, что обращения работников не откладывались в долгий ящик, – говорит Артём Попов. – Я руководствуюсь правилом: АПЗ – второй дом и надо стремиться сделать его лучше.

– Артём – молодец! К делу относится ответственно, – отзывается заместитель начальника цеха №50 Дмитрий Волков. – Раз в неделю вместе обходим участки, санузлы, душевые, раздевалки. Мы на работе проводим много времени, поэтому надо, чтобы и условия здесь были комфортные.

Артём регулярно повышает свои знания по охране труда, изучает нормативные документы, посещает семинары, участвует в тестировании.

За то время, что он является уполномоченным, цех №50 трижды был призером смотра-конкурса: в 2017 и 2019 гг. – 1 место среди подразделений на заводском конкурсе, в 2018 году – 3 место в областном этапе Профавиа. И вот 1 место среди нижегородских предприятий авиационной отрасли по итогам 2020 года. Артёму Попову объявлена благодарность НОО Профавиа, вручены диплом и премия.

КСТАТИ

Пока готовился материал, стало известно, что Артём Попов получил диплом 2 степени российского смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профавиа» в 2020 году».

Итоги были оглашены на ежегодной конференции президиума ЦК Профавиа 14 апреля в Москве. На заседании присутствовало более 70 представителей предприятий и организаций со всей России.

На конференции с отчетом «Информационная работа профсоюзной организации в условиях ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией» выступил председатель первичной профсоюзной организации АО «АПЗ» Александр Тюрин. Тема вызвала одобрение и положительно воспринята слушателями. Им рекомендовано изучить и перенять данный опыт.