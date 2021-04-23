«Локомотив» стал хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России в Нижнем Новгороде

«Локомотив» стал хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Отличная новость для всех любителей футбола – «Локомотив» назван хозяином финала БЕТСИТИ Кубка России. Об этом сегодня сообщили в Российском футбольном союзе.

- В финальном матче ФК «Локомотив» предстоит встретиться с «Крыльями Советов», - напомнили в организации. – Матч состоится 12 мая в 20:00.

Напомним, ранее стало известно, что финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде. Соответствующее решение было принято 12 апреля на Бюро Исполкома РФС.

- Стадион Нижний Новгород уже принял много ярких спортивных мероприятий мирового уровня, включая матчи Чемпионата мира по футболу и Суперкубок России по футболу, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - К сожалению, эту работу приостановила пандемия. Сейчас мы постепенно возвращаемся к нормальной жизни, в том числе это касается массовых мероприятий.

21 апреля стало известно, что в финальной игре «Локомотиву» предстоит встретиться с «Крыльями Советов». До этого в полуфинале «Локомотив» победил ЦСКА (3:0), а «Крылья» выиграли у «Ахмата».