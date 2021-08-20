Двое мужчин напали на компанию подростков в одном из дворов Нижнего Новгорода

Ни одна из сторон конфликта в полицию не обращалась. Фото: скрин из видео. Источник: Подслушано|Автозавод.

Вопиющее видео из Нижнего Новгорода появилось в одном из пабликов соцсети «Вконтакте» и сразу же стало темой для обсуждения пользователей. Кто-то снял кадры, на которых взрослые мужчины напали на компанию подростков с кулаками. Дети с криками бросились в рассыпную, но убежать успели не все.

Так, одна из девочек испуганно сползла вниз по стене, лишь бы не попасть под горячую руку мужчины, а вот стоящего за ней мальчика схватили и хорошо потрепали за шкирку.

- Успокойтесь, успокойтесь! – просил один из подростков, пытаясь разнять конфликт, в то время как другой бросился на защиту и ударил мужчину. Однако позже и этому мальчику прилетело, так как в поле зрения проявился ещё один мужчина, который нанёс ему удар в голову со всего размаху.

- Собрались и ушли отсюда! – объявил один из взрослых, на этом видео и завершилось. В комментариях нижегородцы начали бурно обсуждать произошедшее, согласившись на том, что ребята получили за дело, что попросту довели.

- Уверен, что все по делу! Девочку не тронул, а эти сорванцы доведут кого угодно, сами не хотят по-хорошему. Попросили по-человечески, будь добр войди в ситуацию и услышь людей, - написал нижегородец Влад Иванов.

Как оказалось, картину из размахивающих кулаками мужчин и убегающих подростков из окон своих квартир наблюдали многие жители дома № 21/1 по улице Краснодонцев вечером, 19 августа, в Автозаводском районе. Причиной развернувшегося конфликта послужило поведение малолетних хулиганов, которые сидя на детской площадке, громко кричали и ругались матом.

- Я приехала с мужем навестить бабушку и заметила группу подростков во дворе, кричащих что-то про выпивку. Я не обратила особого внимания и ушла в дом, а муж как раз остался на улице, - рассказала «Комсомолке» очевидица произошедшего, пожелавшая остаться анонимной. – Когда я вернулась, то заметила недалеко женщину с ребёнком и собакой, малыш плакал и просил уйти оттуда. Уже потом мне муж рассказал, что подростки как-то задели её по лицу, то есть специально.

Предположительно, нижегородка пыталась угомонить компанию подростков, просила их прекратить материться и уйти, но те оказались вспыльчивы и даже агрессивны. Однако вскоре во дворе появился муж женщины, а вслед за ним и пожилой мужчина.

- Вот этот дедушка с видео стал прогонять подростков, они стали убегать, некоторые явно боялись его, но были и те, кто его своими словами провоцировали, - подчеркнула очевидец.

Нервы взрослого мужчины не выдержали, и вскоре он погнался за «хулиганами», а позже и вовсе стал размахивать кулаками. На видео, опубликованном в интернете, видно завершение всего конфликта: двум мальчикам из компании прилетают удары от мужчин, после чего им велят убираться прочь с глаз.

Любопытно, что ни одна из сторон конфликта в полицию не обращалась, лишь один из очевидцев сообщил о происходящем по номеру 112.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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