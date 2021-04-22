Бессмертный полк 2021 в Нижнем Новгороде: как пройдет мероприятие и как стать участником. Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» впервые прошла в онлайн формате. Тогда трансляция длилась почти 20 дней. За это время ее успели посмотреть около 25 миллионов зрителей по всему миру. Свыше 3 миллионов человек стали виртуальными участниками шествия. В этом году эту традицию решено продолжить и провести мероприятие в онлайн формате. Рассказываем, как стать участником акции Бессмертный полк 2021 в Нижнем Новгороде.

- В этом году все герои пройдут в рядах онлайн шествия в один день, - рассказали организаторы мероприятия. – Для этого общая трансляция будет разбита по регионам. Так что 9 Мая в каждом уголке России жители смогут увидеть своих родных и близких, защищавших нашу страну.

По словам разработчиков, в этом году они учли все пожелания, прозвучавшие от пользователей интернета. Благодаря чему в онлайн-шествие были внесены существенные изменения – начиная от регистрации в личном кабинете и заканчивая организацией трансляции 9 мая.

- Сейчас прием заявок для участия в акции Бессмертный полк 2021 в Нижнем Новгороде уже начался на сайте 2021.polkrf.ru, ресурсе «Банк Памяти», а также в мини-приложениях в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте», – рассказала руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Нижегородской области Анна Малиновская. - Все заявки, поступающие в трансляцию онлайн-шествия «Бессмертный полк», будут проходить обязательную модерацию на предмет корректного заполнения и недопущения фактов умышленного глумления над светлой памятью ветеранов.

КСТАТИ

Все интересующие вопросы по организации акции можно задать:

- по номеру горячей линии: 8-800-20-1945-0

- по электронному адресу: polkonline@polkrf.ru.