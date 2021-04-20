Трава горела у Пермяковского озера в Нижнем Новгороде вечером 19 апреля 2021 года

Очередной пожар произошел в Нижнем Новгороде у Пермяковского озера. Фото: Александр КУЗНЕЦОВ/vk.com

Очередной травяной пожар произошел в Автозаводском районе Нижнего Новгорода вечером в понедельник, 20 апреля 2021 года. Фотографии горящей сухой травы возле Пермяковского озера выложили в социальные сети очевидцы.

- Сообщение о возгорании сухой травянистой растительности на улице Магистральной у Пермяковского озера в Нижнем Новгороде поступило в 21:27. В 22:56 открытое горение было ликвидировано, а в 00:16 зафиксирована полная ликвидация пожара, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В пресс-службе ведомства назвали предварительную причину происшествия – неосторожное обращение с огнем. Общая площадь пожара составила один гектар.

- В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 19 человек личного состава и четыре единицы техники, - добавили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.