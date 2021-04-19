Жителя Арзамаса сковали в собственном подъезде пластиковыми наручниками и ограбили

Личность нападавшего установили уже на следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий Фото: Олег ЗОЛОТО

Арзамасца подозревают в ограблении местного жителя. 31 марта в одиннадцатом часу вечера в отделение МВД по городу Арзамасу поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на него напали в подъезде собственного дома, расположенного в 11 микрорайоне города. Неизвестный связал ему руки пластиковыми наручниками и забрал банковскую карту, после чего успешно скрылся.

Личность нападавшего установили уже на следующий день в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 39-летний арзамасец, работающий на одном из местных предприятий слесарем. Подозреваемого задержали. Он ранее не судим, к административной ответственности не привлекался. По имеющимся данным, мужчина также не имеет психических отклонений и алкогольной, либо наркотической зависимости. Органы дознания опросили задержанного, он признал свою вину. В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

В случае, если действия подозреваемого будут квалифицированы, как грабеж с применением насилия, не опасного для жизни, то подозреваемому может грозить до семи лет тюрьмы со штрафом до десяти тысяч рублей.

Ранее мы писали, что арзамасца, обвиняемого в похищении несовершеннолетней, оставят под стражей еще на месяц.

Также ранее сообщалось, что в Богородском районе рецидивисты избили и обездвижили водителя такси, чтобы угнать его рабочий автомобиль.

Мария ИВАНОВА