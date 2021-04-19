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Политика19 апреля 2021 14:17

Владимир Блоцкий стал самым богатым депутатом Госдумы от Нижегородской области

По данным декларации за 2020 год, он заработал 284,36 миллиона рублей
Ольга КУРЕНКОВАОльга КУРЕНКОВА
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За 2020 год Владимир Блоцкий заработал 284 миллиона рублей. Фото: сайт Государственной Думы РФ

За 2020 год Владимир Блоцкий заработал 284 миллиона рублей. Фото: сайт Государственной Думы РФ

На сайте Государственной думы опубликованы сведения о доходах депутатов за 2020 год. Среди представителей Нижегородской области самым богатым – с внушительным отрывом – стал коммунист Владимир Блоцкий. Согласно данным декларации, за прошлый год он заработал 284 миллиона рублей. В его собственности восемь земельных участков и три жилых дома в России, один земельный участок и жилой дом в Великобритании, три квартиры и доля в еще одной квартире, а также два машиноместа. Кроме того, он является владельцем двух автомобилей - PORSCHE CAYENNE DIESEL и PORSCHE PANAMERA 4S. А у супруги Владимира Блоцкого в собственности три земельных участка, два жилых дома, три квартиры и доля в еще одной квартире, три машиноместа и смотровой колодец.

Экс-мэр Нижнего Новгорода, заместитель председателя комитета Госдумы Вадим Булавинов заработал за 2020 год 109 миллионов рублей. Дома и квартиры он, судя по декларации, не коллекционирует, зато увлекается активным отдыхом – в его собственности есть грузовичок УАЗ-390944, две моторные лодки и два снегоболотохода.

Вячеслав Никонов, представляющий в Госдуме не только Нижегородскую область, но и республики Мордовию, Чувашию и Марий Эл, заработал 25,88 миллиона рублей, почти столько же заработала и его супруга. Дмитрий Сватковский заработал 6,3 миллиона, Наталья Назарова – 6 миллионов рублей. Наименьший доход задекларировали депутаты Денис Москвин и Артем Кавинов – 5,7 и 5,6 миллиона рублей соответственно.

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