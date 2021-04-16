Студенты АКТТ и АПК стали участниками Всероссийской акции «Неделя без турникетов» на АПЗ

Профориентационная акция проводится в третью неделю апреля и октября по инициативе Союза машиностроителей России. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Почти сто студентов АКТТ и АПК стали участниками Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая прошла на Арзамасском приборостроительном заводе им. П.И. Пландина на этой неделе.

Профориентационная акция проводится в третью неделю апреля и октября по инициативе Союза машиностроителей России. Ее идея – познакомить студентов с предприятиями, на которых они могут в будущем работать, повысить у молодежи интерес к техническим специальностям.

– Мы ежегодно участвуем в этой акции, – говорит заместитель начальника отдела кадров АПЗ Алексей Бойчук. – Приглашаем студентов приборостроительного колледжа и коммерческо-технического техникума посетить музей истории нашего предприятия. В этом году число участников каждой экскурсии ограничено в целях обеспечения безопасности.

В акции приняли участие специалисты завода – заместитель главного конструктора по спецпродукции по нормативно-техническому сопровождению Николай Пужаев и специалист отдела кадров Светлана Басырова. Они рассказали ребятам о выпускаемой продукции, количестве работников, уровне зарплаты, действующих программах для молодых специалистов.

Особенно запомнится студентам встреча с Николаем Пужаевым, который показал ребятам датчик угловых скоростей, рассказал о его устройстве, а также на примере гиромотора в рамке наглядно продемонстрировал принцип действия гироскопа.

– Инженерная деятельность приобретает все большую популярность и значимость. Рождаются новые идеи, появляются новые разработки, выпускается новая продукция, – отметил Николай Иванович. – Поэтому важно как можно раньше рассказать молодежи о задачах, которые встанут перед ними при выборе этой специальности. Нужно заинтересовывать их работой на промышленных предприятиях, потому что здесь они смогут освоить профессии, которые всегда будут востребованы.

По завершении экскурсии студенты не спешили расходиться, задавали вопросы, разглядывали экспонаты. Преподаватели благодарили за организацию мероприятия, содержательный рассказ о предприятии.

Запомнился еще один момент. На одной из экскурсий преподаватель спецдисциплин АКТТ Марина Степанова подвела своих студентов к фотографии победителей «Золотых рук» и сказала: «А вот и наш выпускник – Сергей Брунцов!». Уже пять лет Сергей трудится на АПЗ наладчиком станков в цехе №53, он неоднократный призер и победитель конкурсов профмастерства. А в студенческие годы тоже приходил в музей и знакомился с историей завода, куда потом пришел работать…

МНЕНИЕ

Светлана Грачёва, преподаватель спецдисциплин ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический техникум»:

– После экскурсии мы с ребятами поделились впечатлениями от экскурсии на АПЗ. Студенты остались довольны, были удивлены сложностью приборов, которые выпускаются на заводе. Обсудили социальную политику, льготы, которые предоставляют молодым сотрудникам. Ведь через год ребята выпускаются из техникума, и им надо осознанно подойти к выбору предприятия, с которого они начнут свою профессиональную карьеру.