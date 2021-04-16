Олег Лавричев встретился со студентами Арзамасского приборостроительного колледжа

Несмотря на высокую занятость, Олег Вениаминович нашел время встретиться со студентами-старшекурсниками Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

«Будьте лучшими во всём!» - такое напутствие дал студентам Арзамасского приборостроительного колледжа председатель городской Думы Нижнего Новгорода и Совета директоров АО «АПЗ» Олег Лавричев на состоявшейся с ними встрече.

Несмотря на высокую занятость, Олег Вениаминович нашел время встретиться со студентами-старшекурсниками АПК. Поводом послужил спортивный успех Артёма Султанова, студента 3 курса по специальности «Авиационные приборы и комплексы», завоевавшего четыре медали, в том числе личное золото, на чемпионате и первенстве ПФО по фехтованию на саблях.

– Я рад, что ваш студенческий коллектив отличается хорошими успехами в учебе, конкурсах профмастерства, трудовой практике, а потом и работе на производственных площадках АПЗ. Ресурсный центр, который мы в свое время создали, даeт сегодня положительные плоды, – обратился к ребятам Олег Лавричев. – Радует, что активны вы и в спорте. От души поздравляю вашего друга, сокурсника Султанова Артема, который показал удивительный результат на турнире ПФО по фехтованию. Надеюсь, что такие же успехи будут у него и в базовой подготовке. Горжусь, что среди вас есть такие целеустремленные ребята. И благодарен руководству колледжа, которое создает все условия для того, чтобы вы и отлично учились, и занимались спортом, и были активными в общественной жизни. Всем вам желаю покорения новых вершин и быть лучшими во всем!

Далее Олег Лавричев вручил Благодарности администрации АПК. За высокие спортивные достижения Артёму Султанову – в фехтовании и Эдуарду Хубиеву – в пауэрлифтинге; за отличные успехи в учебе Алексею Дарчеву – победителю регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и Григорию Орешкину – победителю областной олимпиады профессионального мастерства по радиоаппаратостроению.

В завершение встречи директор АПК Сергей Ермолаев подчеркнул важность таких торжественных мероприятий в деле воспитания молодежи.

– Ребята, которых мы сегодня поздравляли, укрепляют авторитет нашего колледжа, – отметил Сергей Александрович. – Всем известны слова: «Человек славен трудом». Желаю и вам трудиться, отлично учиться, реализовывать свои таланты, добиваться целей, но при этом оставаться скромными и порядочными людьми.