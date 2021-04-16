Мининский университет планирует создать маркетплейс для мастеров и Ремесленный квартал в Нижнем Новгороде.

Мининский университет планирует создать маркетплейс для мастеров и Ремесленный квартал в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании попечительского совета Фонда развития нижегородских художественных промыслов 14 апреля. Встреча состоялась на базе Мининского университета в «Точке кипения».

На мероприятии присутствовали представители органов государственной и муниципальной власти.

И.о ректора Виктор Сдобняков рассказал о направлениях работы Мининского университета по развитию НХП в регионе.

- Народные промыслы исчезают. За последние 30 лет - уже несколько десятков. А с учетом того, что творят в основном возрастные мастера, есть риск, что без воспитания новых этот тренд продолжится. Обучить профессионалов этой сферы - одна из миссий Мининского университета, - подчеркнул И.о. ректора.

В вузе уже существует школа эстетического воспитания и факультет дизайна, изящных искусств и медиа технологий – работы студентов были также представлены на выставке в «Точке кипения». Кроме того, на базе Мининского уже создан Ресурсный центр – сайт, на котором собирают информацию о промыслах региона и местах их бытования.

- Мы также подали заявку на грантовую поддержку еще двух наших проектов: маркетплейса, где мастера, в том числе и студенты могли бы продавать свои работы, и Ремесленного квартала. Это важно не только для региона, но и для страны в целом, - подчеркнул Виктор Сдобняков.

Кроме того, на заседании обсудили мероприятия Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области:

- Мы будем готовиться к открытию территории «Площадь народных художественных промыслов» на Большой Покровской напротив магазина художественных промыслов. При этом само это здание переименуют в «Дом художественных промыслов». Там будет художественный музей, технический музей и другие организации. Детскую площадку распишут хохломской и городецкой росписью, - рассказал генеральный директор Фонда развития НХП в Нижегородской области Николай Смирнов.

Кроме того, на мероприятии была представлены проекты АНО «Центр 800» к юбилею Нижнего Новгорода.