Новый сезон благоустройств начался в Нижнем Новгороде к 800-летию города. ФОТО: #Среда800

В Нижнем Новгороде начался новый сезон благоустройства в рамках программы #Среда800. Подготовительные работы обновления сразу шести территорий идут прямо сейчас: это улица Большая Покровская, площадь Горького (по программе "Вам решать"), территория Нижегородской Ярмарки, Окская набережная, Нижневолжская набережная и Гребной канал. Более того, в марте начались работы в Александровском саду. Об этом сообщили в Институте развития городской среды Нижегородской области.

В ближайшие сроки начнётся облагораживание излюбленной нижегородцами набережной Федоровского и территории Стрелки. Эти концепции в том числе разработаны в ИРГС НО.

Ряд благоустройств выполняется в рамках инфраструктурной программы #Среда800 по обновлению ключевых общественных пространств Нижнего Новгорода. ИРГС НО курирует программу в стратегическом партнёрстве с "Нижний 800".

Схема перекрытия Нижневолжской набережной. ФОТО: #Среда800

Нижегородцы могут найти всю подробную информацию о программе на сайте sreda800.ru. К августу 2021 года намечено завершить все работы. Уже скоро, в конце текущего месяца или в начале мая, по преображённым территориям вновь начнутся экскурсии.

Следить за новостями масштабного обновления города к 800-му юбилею нижегородцы могут в соцсетях ИРГС НО и "Нижнего 800".

Для удобства жителей города и гостей столицы Приволжья в Институте развития городской среды подготовили схемы работ, чтобы помочь водителям и пешеходам планировать свои маршруты заранее. На схемах указаны пути обхода тех или иных перекрытых территорий, а также способы пройти к нужным зданиям или заведениям.

Схема перекрытия Большой Покровской. ФОТО: #Среда800

Стоит отметить, что некоторые территории будут перекрываться частями. К примеру, сейчас на Большой Покровской работы идут только со стороны чётных домов улицы, то есть справа, если взглянуть со стороны кремля. Благодаря этому проход ко всем зданиям и во все переулки сохранён.

Схема перекрытия Стрелки. ФОТО: #Среда800

Работы на Окской набережной вообще не доставят проблем нижегородцам, поскольку сейчас эта территория больше используется в виде бетонных берегоукреплений и большой парковки. Обновление зоны набережной сделает её настоящей прогулочной зоной у воды.

Нижневолжская набережная также будет перекрываться частями. Работы там начались с установки фонтана, так как это самый технически сложный объект в проекте.

Сквер на площади Горького закрыли полностью. Удобнее всего будет обойти его по периметру площади со стороны входов в метро или улицы Маслякова — там предусмотрен узкий тротуар.

Схема перекрытия Нижегородской Ярмарки. ФОТО: #Среда800

Нижегородская Ярмарка перекрыта почти полностью — остался только проход от автобусных остановок до улицы Совнаркомовской и вдоль улицы Советской.

Аналогичная ситуация в данный момент в районе набережной Гребного канала. Прямого прохода со стороны Нижневолжской сейчас нет, обойти территорию можно только со стороны дороги вдоль парка Победы.

Схема перекрытия Александровского сада. ФОТО: #Среда800

Александровский сад постепенно, но тоже закроют полностью. Проход и проезд сохранятся по Георгиевскому съезду. Ближние к Чкаловской лестнице верхние террасы уже закрыты.

Примечательно, что на заборах вокруг каждой строительной площадки из списка висят баннеры с рассказом о будущем благоустройстве, визуализациями и историческими фото. Они сделаны из полупрозрачных сеток, что позволит наблюдать сквозь них процесс преображения Нижнего Новгорода к его 800-му юбилею.

Напомним, чуть ранее мы рассказывали, что происходит в Нижегородском кремле прямо сейчас, пока крепость благоустраивают к празднику.

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