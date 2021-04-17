Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 апреля 2021 года: 211 тысяч жителей привились от COVID-19 в Нижегородской области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 219 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 111,3 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 111 322.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 106 314 человек. За последние сутки выписали 271 нижегородца.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 14 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии преодолело новый рубеж и составило 3 003 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, 11 апреля в Нижегородскую область поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от COVID-19. В общей сложности запасы вакцины в регионе сейчас содержат около 230 тысяч доз. Чуть раньше, 8 апреля, в регион пришло также свыше 6 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации. Порядка 70% жителей областного центра и региона планируют привить к лету 2021 года. Коллективный иммунитет, по оценке министра, составляет сейчас 30% населения от необходимых минимум 60%.

Сейчас прививку от COVID-19 сделали 211 тысяч нижегородцев.

13 апреля в ТРЦ "Седьмое небо" открылся пункт вакцинации . Ранее мы сообщали, что кабинеты прививания откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

Также решено, что выпускные в Нижегородской области в 2021 году пройдут с соблюдением COVID-ограничений.

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