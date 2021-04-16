Центр когнитивно-поведенческой терапии открылся в Нижнем Новгороде. Фото: Предоставлено организаторами

Сезонные депрессии, тревожные состояния, склонность к самокопанию – хоть раз в жизни с такими проявлениями сталкивался каждый. Многие годами пытаются справиться с ними самостоятельно, лишь усугубляя свое положение. Между тем, все эти психологические проблемы давно и успешно решаются с помощью когнитивно-поведенческой терапии в специализированных центрах. Теперь такой центр появился и в Нижнем Новгороде. Его научным руководителем стал известный психотерапевт Дмитрий Ковпак.

- С какими проблемами могут обратиться нижегородцы? В первую очередь, это тревожные расстройства, которые есть у четверти населения, - пояснил председатель Всероссийской Ассоциации Когнитивно-поведенческой терапии Дмитрий Ковпак. - Они могут быть самых разных форм – от социофобии до панических атак. Таких людей очень много, но они редко делятся своими проблемами даже с близкими. Второй большой контингент – это депрессивные расстройства. Они тоже могут быть разными. Это и упадок сил, и дискомфорт, и даже физические расстройства, вплоть до болевого синдрома. Также это могут быть зависимости, причем не только химические – алкоголь или наркотики – но и, к примеру, игровые. Поскольку в интернет сейчас ушла не только молодежь, но и все остальные, этих зависимостей стало больше. Эти три большие категории – уже половина населения Нижнего Новгорода.

Нижегородский центр когнитивно-поведенческой терапии станет не только важной частью оказания психологической помощи, но и крупным научным центром. Фото: Предоставлено организаторами

Обратиться за помощью нижегородцы могут не только вживую, но и через интернет. У Нижегородского центра когнитивно-поведенческой терапии существует специализированная платформа, где через виртуальный кабинет клиент может рассказать о свой проблеме. Особенно актуальным это стало в период пандемии.

- В отличие от медицинского обслуживания, психологическая помощь может оказываться дистанционно, - напомнил Дмитрий Ковпак. – Во время самоизоляции 90% обращений поступали именно через интернет. Поэтому наш центр в Нижнем Новгороде сейчас скорее виртуальный. Однако в течение ближайшего месяца он начнет работу и в очном формате. Сейчас решается вопрос, где он будет находиться. Мы рассматриваем различные комбинации с Мининским университетом и учреждениями здравоохранения.

Стоит отметить, что Нижегородский центр когнитивно-поведенческой терапии станет не только важной частью оказания психологической помощи, но и крупным научным центром. Здесь смогут проходить обучение и стажировку профессиональные психологи.

- Наша Ассоциация существует уже 22 года, - поделился Дмитрий Ковпак. – За это время мы успели создать несколько обучающих программ. К примеру, в этом году наш курс проходят 250 человек. Есть еще несколько программ по 150 человек. И Нижний Новгород в них тоже представлен. Так что здесь уже есть компетентные специалисты. Однако мы хотим, чтобы это взаимодействие стало более масштабным, а сам центр стал местом притяжения для людей.

Научным руководителем центра стал известный психотерапевт Дмитрий Ковпак. Фото: Предоставлено организаторами

Начинающие психологи уже по достоинству оценили эту инициативу. На семинаре в НГПУ имени Минина было не протолкнуться от желающих побольше узнать о современном направлении психотерапии.

- Конечно, для нас это прекрасная возможность поближе познакомиться с новыми тенденциями в психологии, - с восторгом рассказывали студенты-психологи. – Надеемся, что с помощью нового центра мы сможем расширить свои знания.

СПРАВКА КП

Когнитивно-поведенческая психотерапия имеет фундаментальную научную базу и демонстрирует высокую эффективность в клинических исследованиях. Отцом-основателем этого направления стал известный американский психотерапевт Аарон Бек. В России одним из самых видных представителей этого направления психотерапии является кандидат медицинских наук, член правления Исполнительного Совета Международной Ассоциации Когнитивной Психотерапии, Дмитрий Ковпак.

КОНКРЕТНО

Как обратиться в Нижегородский центр когнитивно-поведенческой терапии?

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