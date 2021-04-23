Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 апреля 2021 года: Более 107 тысяч нижегородцев, перенесших COVID-19, выздоровели
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным на 01:00 23 апреля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 193 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 112 517 человек.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 217 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 107 666 жителей Нижегородской области
К сожалению, число умерших выросло до 3 080 человек, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 23 апреля
Фото: Яндекс
Примечательно, что в 26 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 992 человека) и Ленинский (7 518 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 573 человека).
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что уже более 236 тысяч нижегородцев привились от COVID-19.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!