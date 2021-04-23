Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 23 апреля 2021 года: Более 107 тысяч нижегородцев, перенесших COVID-19, выздоровели Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 23 апреля 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 193 новых случая заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 112 517 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 217 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 107 666 жителей Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 080 человек, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 23 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 26 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 992 человека) и Ленинский (7 518 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 573 человека).

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что уже более 236 тысяч нижегородцев привились от COVID-19.

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