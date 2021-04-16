Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 апреля 2021 года: Выпускные в регионе пройдут с соблюдением COVID-ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 16 апреля 2021 года, число выздоровевших за минувшие сутки составило 266 нижегородцев. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 106 043 человек.

Также было отмечено 211 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 111 103 человека.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 094 — за последние сутки умерло ещё семнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 16 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 22 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (8 992 человека) и на Бору (5 528 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 939 человек, и 2 822 жителя Балахнинского района.

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (11 908 человек) и Ленинском (7 451 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 537 человек).

Напомним, что выпускные в детских садах и школах Нижегородской области пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений.

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