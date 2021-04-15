Общегородской субботник в Нижнем Новгороде 2021: когда и как пройдет.

Дружная работа граблями, коллективное фото с мусорными мешками и начищенные до свежей травки парки – всего этого нижегородцы лишились в прошлом году из-за пандемии. Однако нынешней весной у них есть возможность наверстать упущенное. Рассказываем, когда и как пройдет общегородской субботник в Нижнем Новгороде 2021.

- Я приглашаю принять участие в подготовке города к лету всех неравнодушных нижегородцев, - обратился глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Организовать уборку у своего дома, получить инвентарь, можно обратившись в администрацию своего района или в городской департамент благоустройства. Обычно в городском субботнике принимают участие около 17 тысяч нижегородцев. В прошлом году мы не смогли его провести из-за эпидемической ситуации. Надеюсь, в этом всё получится.

По словам главы города, в субботнике поучаствуют и работники администрации города, коммунальных и дорожных служб, учреждения образования и представители общественных организаций.

КОНКРЕТНО

Где пройдут субботники в Нижнем Новгороде?

Сормовский район:

– в 8.00 сотрудники сормовского ДУКа, ТСЖ и ЖСК начнут уборку у многоквартирных домов,

– в 9.00 начнут приводить в порядок пространства у библиотек и учреждений образования

Канавинский район:

Жители проведут субботники на следующих территориях:

- в Березовой роще (начало от ЗОО центра «Надежда»)

- на пустыре у дома 21 по Московскому шоссе

- у дома 5 по бульвару Мира

- у домов 2,4,6,8 по улице Ракетная

Сотрудники предприятий присоединятся к субботнику на своих и прилегающих участках.

Сотрудники администрации Канавинского района примут участие в общегородском субботнике на общественных пространствах:

- сквер Мать и дитя

- озеро Больничное

- сквер Канавинский

- сквер по Ярмарочному проезду

Кроме того, в рамках акции «Зелёная весна» на территории Мещерского озера пройдет субботник, в котором примут участие волонтёры и сотрудники администрации района.

Автозаводский район:

24 апреля с 09.00 субботники с участием сотрудников администрации пройдут на следующих территориях:

- Сквер Славы, пр. Ленина, ст.м. Кировская

- Территория детской игровой площадки, пр. Молодежный

- Пляж паркового озера, пр. Молодежный, у дома № 35

- территории школ и детских садов

В 10.00 активисты Территориального общественного самоуправления, представители общественных организаций проведут субботники:

- у обелиска в пос. Нагулино

- у обелиска погибшим воинам-автозаводцам в поселке Гнилицы

- у мемориала памяти погибших военнослужащих (ул. Автомеханическая, 12)

- пос. Новое Доскино (большой детский городок рядом с храмом) 20 линия, напротив дома 2

- ул. Сазанова, 13-13а

- Пр. Октября, 15

Приокский район:

Здесь общегородской субботник начнется в 9.00:

– На уборку Первого озера Щелоковского хутора и детских площадок на улице Сурикова и в поселке "Дубенки" выйдут сотрудники администрации Приокского района.

– АО «Домоуправляющая компания Приокского района», управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТСН будут убирать на придомовых территориях, а гаражные кооперативы и СНТ – на своих участках.

– В субботнике примут участие общеобразовательные и дошкольные учреждения района, они будут приводить в порядок свои и прилегающие территории.

– Территориально-общественные самоуправления (ТОС) будут приводить в порядок деревни Луч, Бешенцево, Ляхово и Ближнеконстантиново и поселок Черепичный.

Московский район:

– в 8.00 сотрудники московского ДУКа, ТСЖ и ЖСК начнут уборку у многоквартирных домов,

– в 9.00 начнут приводить в порядок территорию района силами администрации сквер им.Грабина, сквер на пл.Героев, прибрежная территория реки Левинка, а также прилегающие пространства у библиотек, учреждений образования

– в 10.00 выйдут на субботник сотрудники АО "ОКБМ" Африкантов, стадион "Старт", МАУ "СШДС" Юность.

– В это же время жителей приглашают присоединиться к уборке придомовых территорий ТОС "Березовский", ТОС "Авиационный", ТОС "Бурнаковский", ТОС "Красные зори", ТОС "Калининский", ТОС "Спортивный".

Советский район:

– в 8.00 сотрудники советского ДУКа, ТСЖ и ТСН начнут уборку территории у многоквартирных домов,

– в 9.00 начнут приводить в порядок территорию сотрудники администрации Советского района, а также учреждения образования

Нижегородский район:

- в 8.00 сотрудники нижегородского ДУКа, ТСЖ, и ЖСК начнут уборку у многоквартирных домов,

- в 9 00 начнут приводить в порядок территорию района силами администрации: прилегающая территория к ул. Лопатина, 2 / 1, прилегающая территория к ул. Верхне-Печерская, 4/1, прилегающая территория к ул. Усилова, 5 (Красная Горка), территория Гребешковского откоса, территория сквера Черный пруд, а также сотрудники детсадов:

- В 10 00 выйдут на субботник жители и активисты ТОС «Верхние Печёры» на территории: ул.Казанское шоссе , 17/1 17/2, ул. Верхне-Печерская, 1, склон у Храма св.равн.оп. княгини Ольги, сл.Подновье, 389

Ленинский район:

– в 09.00 работники ДУКа, ТСЖ и ЖСК начнут уборку придомовых территорий;

– в 09.00 сотрудники районной администрации начнут приводить в порядок территории общественных пространств. Прилегающие территории у библиотек и учреждений образования будут убирать школьники и учителя.

– в 09.00 выйдут на субботник сотрудники филиала «Волго», ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», ТЦ «Ордер», ОАО «Хладокомбинат «Заречный», ООО «Союз», АО "РУМО", АО ПКО "Теплообменник" и АО «Транснефть». В это же время жителей приглашают присоединиться к уборке придомовых территорий и общественных пространств, благоустроенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Среди них парк Станкозавода, парк «Дубки», сквер около дома №57 по пр. Ленина, сквер около гостиницы «Заречная» и пляж на берегу реки Ока в Молитовском затоне.