Жертвами лже-пиццерии стали десятки нижегородцев. Фото: Игорь БУЛАТОВ

В начале апреля в полицию начали одно за другим поступать заявления от нижегородцев, пострадавших от рук интернет-мошенников. Все они в один голос утверждали, что просто заказали пиццу, а в ответ у них со счетов списывали бешеные деньги. Суммы эти в десятки раз превышали стоимость пиццы. Как оказалось, за всем этим стояли одни и те же люди.

- Схема везде была одинаковая: нижегородцы просто вбивали в браузере название известной пиццерии, переходили по первым попавшимся ссылкам и делали заказ, - рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате, с их банковских карт списывали крупные суммы денег.

Как выяснилось в ходе следствия, все потерпевшие становились жертвами интернет-мошенников, создавших фишинговые сайты, визуально схожие с сайтом настоящей пиццерии.

- Все доменные имена сайтов-дневников были зарегистрированы за пределами страны, - пояснили в ведомстве. - При оплате услуги онлайн мошенники требовали ввести номер банковской карты и CVC-код с оборотной стороны, после чего происходило списание крупных сумм денег. Сейчас по всем этим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Следствие по ним продолжается.

БДИ!

Как защитить себя от мошенников?

• Всегда проверяйте доменное имя сайта – официальное название можно найти в электронных городских картах и справочниках, где указаны официальные контакты организации.

• Не стоит кликать первые сайты, выданные поисковой системой и делать заказ, не проверив соответствия доменного имени.