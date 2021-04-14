Нижегородский фармаколог сравнил основные вакцины от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В разговоре с министром здравоохранения Нижегородской области Давидом Мелик-Гусейновым главный внештатный фармаколог регионального Минздрава Игорь Мотылев сравнил основные вакцины от коронавируса. Медик рассказал о главных отличиях вакцин и их влиянии на людей с хроническими заболеваниями.

- Никаких серьезных осложнений у привившихся нижегородцев не было, - отмети Игорь Мотылев. - По большому счету значительная часть людей переносит вакцинацию очень хорошо. У нас есть опыт вакцинации пациентов старшей возрастной группы - после 80 лет. Для них вакцинация проходит практически бессимптомно. Многие из тех, кто страдает хроническими заболеваниями, опасаются побочных эффектов. На самом деле возраст больше 60 лет, больше 50 лет или хронические заболевания, должны быть показанием, а не противопоказанием к прививке. Эти люди должны прививаться в первую очередь, поскольку ковид у них протекает очень тяжело.

Сейчас на территории России зарегистрировано уже несколько вакцин от коронавируса. По словам фармаколога, называть ни одну из них более предпочтительной нельзя.

- На сегодняшний день, если говорить о тех вакцинах, которые есть у нас, наиболее изучена первая вакцина –«Спутник V». Она была зарегистрирована 11 августа 2020 года, а 13 октября 2020 года зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона». Если рассуждать и рассматривать методологию создания, то обе вакцины являются генно-инженерными, - пояснил Игорь Мотылев. - Классическая вакцина центра Чумакова - на подходе. Сейчас проходят достаточно масштабные исследования. Что касается наибольшей иммуногенности, здесь нужно отдать предпочтение вакцине института Гамалеи, поскольку технология презентирования чужеродного вещества, на который возникает достаточно активный мощный иммунный ответ, здесь наиболее эффективна, в отличие от векторовской вакцины.