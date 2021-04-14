Четыре случая присасывания клещей зафиксированы в Нижегородской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первые случаи присасывания клещей зафиксированы в Нижегородской области – на данный момент в регионе выявлено уже четыре подобных случая. Об этом сообщили в пресс-службе управления регионального Роспотребнадзора.

- По данным на 14 апреля, в Нижегородской области зафиксировано пять случаев обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей на территории Городецкого района, - рассказали в ведомстве. – Два случая зафиксировано на территории Борского городского округа. Оба случая были выявлены в садовом товариществе.

Большинство случаев присасывания клещей были зафиксированы на территории Нижегородской области и в Автозаводском парке культуры и отдыха. Один случай был зарегистрирован за пределами Нижегородской области.

- Сейчас за пострадавшими установлено медицинское наблюдение, - пояснили в ведомстве. – Среди них двое детей. К счастью, при исследовании снятых с людей клещей вирус энцефалита не был обнаружен.