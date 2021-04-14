Рассказываем, как пройдет Парад Победы 2021 в Нижнем Новгороде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошлом году нижегородцы не смогли в полной мере отпраздновать День Победы из-за коронавирусных ограничений. В этом году ряд запретов сохраняется, однако главное мероприятие праздника – Парад Победы – уже состоится. Рассказываем, где и как пройдет Парад Победы 2021 в Нижнем Новгороде.

- В этом году Парад Победы решено провести на Нижневолжской набережной, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - В прошлом году там проходило торжественное мероприятие «Марш Победы», посвященное празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все мы убедились в том, как это красиво и зрелищно.

Центральным местом торжеств станет площадь перед Речным вокзалом. Именно там будут установлены трибуны для ветеранов войны.

- В этом году День Победы для нас связан еще и с 800-летием Нижнего Новгорода, - напомнил Глеб Никитин. - Парадом на Нижневолжской набережной мы отдадим дань памяти всем поколениям героев-нижегородцев, защищавших Родину от врага.