«Избили и примотали скотчем к дереву»: Нижегородский таксист стал жертвой грабителей-рецидивистов

Водитель пытался убежать, но налетчики его догнали и начали избивать. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области вынесли приговор двум рецидивистам, совершившим целую серию преступлений осенью 2018 года. На их счету кражи, грабежи и разбойное нападение на таксиста, у которого они угнали машину.

Все происходило в одном из населенных пунктов Богородского района в конце октября 2018 года . В тот вечер двое товарищей вместе выпивали и, дойдя до кондиции, захотели разжиться деньжатами. Мелочиться не стали – решили угнать машину такси. Тщательно продумали план, один из них вооружился ножом, другой - палкой. Вызвали такси и отправились на остановку дожидаться машину. На дворе уже стояла глубокая ночь.

«Шеф, у нашего знакомого тут машину угнали – давай прокатимся, посмотрим, поищем - может, бросили где», - небрежно бросил один из сообщников, садясь в такси.

По пути пассажиры попросили водителя свернуть на проселочную дорогу, доехав до которой водитель почувствовал неладное.

«Всё, ребята, дальше не поеду. Нет там никакой машины», - отрезал таксист.

Тогда сидевший за водителем мужчина начал размахивать перед его лицом ножом, угрожая пустить оружие в ход, а его подельник вытащил ключ из замка зажигания. Таксист потянулся к телефону, чтобы нажать тревожную кнопку, но преступники угадали его намерения и, выбив гаджет из рук, забрали себе.

Таксисту ничего не оставалось делать, кроме как попытаться спастись бегством. Он выскочил из машины и пустился наутек по проселочной дороге прямиком к ферме, но там его настигли преступники и стали зверски избивать: руками, ногами и палкой. После этого они отволокли его с дороги и примотали к дереву скотчем. Сами сели в машину и уехали.

«Злоумышленники доехали до деревни в Дальнеконстантиновском районе, где оставили автомобиль около дома одного из знакомых. Потерпевшему причинен ущерб на сумму более 470 тысяч рублей. Похищенным преступники распорядились по своему усмотрению», - рассказали в Богородском районном суде.

Не разбоем единым

Телефон, с которого угонщики вызывали такси, принадлежал охраннику местной фирмы – гаджет у пенсионера они отняли незадолго до этого. В тот вечер друзья, также находясь подшофе, решили подладать дыру в бюджете очередным грабежом. Объектом преступления стал охранник, сидящий на контрольно-пропускном пункте одного из богородских предприятий.

Один из них зашел на КПП, подошел к столу и просто забрал телефон охранника, второй в это время стоял «на шухере». На просьбу пенсионера вернуть украденный телефон преступники потребовали с него 300 рублей. Но налички не оказалось, и охранник под присмотром вымогателей пошел в ближайший банкомат снимать озвученную сумму. В итоге преступники забрали и телефон, и деньги, причинив ущерб в размере 1700 рублей. Перед тем, как уйти, один из них обыскал мужчину, но, вывернув все карманы, не нашел больше ничего ценного. В куртке оказалось только пенсионное удостоверение, которое налетчики зачем-то прихватили с собой.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что примерно в то же время один из обвиняемых совершил кражу в одной из деревень Дальнеконстантиновского района. Разбив окно в частном доме, он проник внутрь и забрал хозяйскую заначку - более 27 тысяч рублей. На суде он пояснил, что деньги потратил на свои нужды.

Другой подсудимый тоже оказался «не без греха». Месяцем ранее он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набрал в магазина товаров на 5 тысяч рублей и хотел было пронести их мимо кассы, но его действия пресекли, и кража не удалась.

Изучив материалы уголовного дела, суд отправил за решетку одного участника преступного дуэта на 8, другого на 8,5 лет. Наказание товарищи будут отбывать в колонии строгого режима.

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