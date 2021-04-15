Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 15 апреля 2021 года: Этой весной в регион может прийти третья волна COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 01:00 15 апреля 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 110 892 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 215 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 259 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 105 777 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 2 974 человека, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 15 апреля Фото: Яндекс

Примечательно, что в 24 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 901 человек) и Ленинский (7 445 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 532 человека).

Напомним, накануне министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в апреле - мае в Нижегородскую область может прийти третья волна COVID-19.

Также нижегородцам рассказали, когда родители смогут снова присутствовать на утренниках в детских садах.

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