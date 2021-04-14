Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 апреля 2021 года: пункт вакцинации открылся в ТРЦ "Седьмое небо" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 201 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 110,6 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 110 677.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 105 518 человек. За последние сутки выписали 250 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 8 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 960 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, вчера, 13 апреля, в ТРЦ "Седьмое небо" в Нижнем Новгороде открылся пункт вакцинации от COVID-19. Прививание будут проводить специалисты поликлиники №51.

Чуть ранее, 11 апреля, в регион поступило ещё 30 тысяч доз вакцины от коронавируса. В общей сложности запасы вакцины в Нижегородской области сейчас содержат около 230 тысяч доз.

А также мы сообщали, что медикам Нижнего Новгорода вручили 500 бесплатных абонементов в фитнес-центр.

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