«Избивал в туалете»: Старшеклассник спустя девять лет обвинил в изнасиловании школьника-инвалида

Старшеклассник спустя девять лет обвинил в изнасиловании школьника-инвалида. Фото: СОЦСЕТИ

Об этой страшной истории 18-летний ученик нижегородской школы-интерната молчал долгих девять лет. Однако когда до окончания школы оставались считанные месяцы, он неожиданно заговорил о трагедии, которая с ним случилась.

- Когда я учился в пятом классе, я отпросился с урока по нужде, - вспоминал парень в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов. – Когда я зашел в туалет, там уже был старшеклассник. Раньше я его не видел. Однако он начал причаливаться ко мне: слово за слово – мы поругались. Тогда он принялся избивать меня. Он со всего размаха ударил меня в нос, а потом начал насиловать.

По словам самого потерпевшего школьника, в тот момент он даже не до конца понял, что с ним случилось. Однако, опасаясь насмешек, он не стал никому рассказывать об этой жуткой истории. Лишь сейчас, когда до окончания школы осталось несколько месяцев, он решился признаться. Правда, сам его мучитель школу уже давно закончил.

- Что там произошло на самом деле, будут разбираться следователи, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка. Сам подозреваемый в совершении этого преступления отказался давать показания по этому делу.

К слову, 23-летний подозреваемый по этому делу является инвалидом второй группы. Никогда раньше ни в какие переделки он не попадал. Вместо него показания решился дать родной дедушка.

- Он у меня ни читать, ни писать не умеет, - пояснил дедушка полицейским. – Что вы с него хотите – больной человек! Он даже время определять сам не может, поэтому и учился в школе-интернате. Он признан инвалидом детства бессрочно. Да еще и эпилепсией страдает! Какие ему изнасилования! Он и мухи не обидит! Спокойнее и безобиднее человека, чем мой внук поискать.

Кто прав, а кто виноват в этой истории предстоит разбираться следователям. К слову, за последнее время это не единственный случай в российских школах. В начале марта на весь Екатеринбург прогремела история в Нижнем Тагиле. Там прямо в туалете 14-летний школьник изнасиловал 12-летнюю девочку. Подросток ранее уже был судим за грабеж. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

- Заявление в полицию подала мать девочки. Преступление произошло днем 1 марта в туалете школы № 65. Подросток воспитывается в неполной семье, до суда будет под подпиской о невыезде, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

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