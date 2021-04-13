Забытый Нижний Новгород: таким город уже мало кто помнит

Площадь Минина и Пожарского в 1984 году. Фото: Г. Костенко

Нижний Новгород с каждым годом заметно меняется – даже если сравнить современные фотографии и кадры, к примеру, 1990-х годов, многие места уже сложно узнать. Что уж говорить о фото середины XX века! «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публикует редкие фотографии старого Нижнего Новгорода – а точнее, города Горького.

Забор в Нижегородском кремле. Фото: Белков Конон Пименович (Чебоксары). Из семейного архива Белкова Альберта Кононовича

Оказывается, когда-то посередине Нижегородского кремля располагался весьма капитальный забор. Чтобы попасть в Дом Советов (нынешняя мэрия) или в Обком партии (здание Нижегородского государственного художественного музея), нужно было пройти через ворота или калитку.

Нижегородский кремль без выставки военной техники. Автор фото неизвестен, фото найдено Павлом Плюсниным

Еще одно редкое фото Нижегородского кремля – без военной техники. Комплекс «Горьковчане – фронту!», по которому так любят лазить маленькие нижегородцы, был открыт в кремле в 1975 году в честь 30-летия Великой Победы. Выставка состоит из техники, которую выпускали местные предприятия в 1941-1945 годах.

Пляж на Гребневских песках. Фото: Белков Конон Пименович (Чебоксары). Из семейного архива Белкова Альберта Кононовича

Фотографии легендарного пляжа на Гребневских песках часто мелькают в социальных сетях, но этот ракурс, признаться, мы видим впервые. В кадр здесь попали хорошо знакомые и современным нижегородцам места: Канавинский мост, Рождественская церковь с колокольней, здания Благовещенского монастыря. А на переднем плане – край песчаного пляжа и множество купающихся людей в воде. А чуть подальше от берега несколько человек катаются на лодках. Представить сейчас такую картинку посреди Оки – просто невозможно!

Окская набережная. Фото: Белков Конон Пименович (Чебоксары). Из семейного архива Белкова Альберта Кононовича

Прогулки по набережной Оки вдоль улицы Марата сейчас – развлечение на любителя, а в сумерках или ночью среди заросших бурьяном развалин и вовсе неуютно находиться. Но так было не всегда – в середине XX века Берег, как его называли местные жители, был полон отдыхающих. Впрочем, есть надежда на то, что в эту местность снова вернется жизнь – в ближайшее время должны начаться работы по берегоукреплению, после чего набережную ждет благоустройство.

Большая Покровская открыта для транспорта. Фото: Белков Конон Пименович (Чебоксары). Из семейного архива Белкова Альберта Кононовича

Главная улица Нижнего Новгорода Большая Покровская не всегда была пешеходной. Когда-то по ней можно было проехать на машине и не получить за это штраф. Или даже на троллейбусе – по всей Свердловке, как она тогда называлась, курсировали «рогатые». А вот пешеходам отводились лишь тротуары. Полностью пешеходной улица стала только в 1980-х годах.

Речной вокзал без ротонд. Фото: Константин Ерышев

Речной вокзал на Нижневолжской набережной мы привыкли видеть похожим на гигантский теплоход с полукруглыми ротондами на «носу» и «корме». Но таким он стал не так уж давно – после реконструкции, которая проходила в 2002-2003 году. К сожалению, примерно в то же время начался упадок речных перевозок, и вокзал фактически перестал выполнять свою основную функцию.

Долгострой - гостиница "Ока". Автор фото неизвестен, фото обнаружено в архивах Андреем Киселевым

Гостиница «Ока» в 1970-е годы была одним из самых болезненных для города Горького долгостроев. Во время строительства появились проблемы из-за материалов – их не хватало, комбинат, снабжавший стройку блоками, не успевал выпускать их в нужном количестве, в итоге начались простои в работе.

По поводу мозолившего глаза горожанам и гостям города долгостроя в 1973 году даже «проехался» сатирический киножурнал «Фитиль». Сдали в эксплуатацию гостиницу лишь в 1975 году.

Улица Козицкого в 1979 году. Фото: Кирилл Рыбаков

Микрорайон «Нагорный» начал застраиваться в 1964 году. На фото – улица Козицкого, но узнать ее непросто из-за отсутствия зелени. Сейчас высокие деревья выросли и возле домов, и у оврага. Ну а еще здесь сейчас расположены сразу несколько гаражных массивов.

Фонтан на Скобе. Фото: из семейного архива Евгения Михайловича Смирнова

А на Скобе, оказывается, когда-то бил фонтан! А к зданию за фонтаном вела массивная каменная лестница. Выглядело куда эффектнее, чем сейчас, правда?

Фонтан на Скобе. Фото: Леонид Леонидович Кузьмичев

Для поколения нулевых годов это место известно как Milo Concert Hall. Поколение 1990-х отрывалось на дискотеках в «Матрице». А те, кто старше, помнят кинотеатр «Печоры» (да-да, именно через букву «О»). Первый широкоформатный кинотеатр на улице Родионова открылся в 1971 году и проработал до 1993 года, пока ему не потребовался капитальный ремонт.