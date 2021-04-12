Нижегородского «повелителя мумий» оставили в психиатрической клинике еще на полгода. Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Нижегородскому некрополисту Анатолию Москвину продлили срок лечения в психиатрической клинике еще на полгода. В лечебнице мужчина останется как минимум до сентября 2021 года. Соответствующее решение было принято на заседании Ленинского районного суда.

- Принудительное лечение мужчине продлено еще на полгода, - сообщает канал «Опер пишет…» - Решение суда было принято на основании представления главврача психиатрической клиники № 2, где содержат пациента.

В клинике некрополист находится уже девять лет. Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Напомним, чудовищные подробности тайной жизни Анатолия Москвина шокировали всю Россию девять лет назад. Тогда выяснилось, что хорошо известный в научных кругах Нижнего краевед, лингвист, владеющий 13 языками превратил свою квартиру в склеп. Два года некрополист на территории кладбищ Нижнего Новгорода и Нижегородской области раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 11 лет. Он доставал из гробов их тела или останки, относил к себе домой и мумифицировал. В квартире, расположенной на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, Москвин облачал трупы в женские одежды и хранил их до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2011 года.

На основании медицинской экспертизы Анатолий Москвин признан нуждающимся в психиатрическом лечении. В клинике он находится уже девять лет, а судья регулярно продляет ему этот срок.

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