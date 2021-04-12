Победительница конкурса «Защитницы Приволжья» Анастасия Апасейкина: «В семье я первый пилот»

"Комсомолка" встретилась с победительницей конкурса "Защитницы Приволжья". Фото: Предоставлено героем публикации

В преддверии Дня войск национальной гвардии «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» и пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ провели совместный фотоконкурс «Защитницы Приволжья-2021». Его победителем стала летчик-штурман Анастасия Апасейкина из Татарстана. В народном интернет голосовании она стала абсолютным лидером, набрав 52 532 голосов. «Комсомолка» пообщалась с победительницей и выяснила, как служится хрупкой девушке в вооруженных силах.

В войсках национальной гвардии Анастасия Апасейкина служит с 2018 года. На сегодняшний день она является единственной в Росгвардии девушкой-пилотом вертолета Ми-8. Однако ничего уникального она в своей работе не видит.

В Росгвардии Анастасия девушка единственная девушка-пилот вертолета. Фото: Предоставлено героем публикации

- Почему я выбрала Росгвардию? Пожалуй, эта работа показалась мне самой интересной, - признается Анастасия. – В отличие от гражданской авиации , мы не просто перевозим грузы или людей. У нас бывают весьма необычные задания: полететь на пожары, отправиться на поиски людей, перебросить спецназ. Чаще всего мы задействованы в различных учениях и тренировках.

За три года своей службы Анастасия успела облететь почти все Приволжье: Самару, Нижний Новгород, Киров, Уфу, Марий Эл, Ульяновск и многих других городах.

- Я, в основном, участвую в переброске спецназа, - признается Анастасия. – Если сравнивать с гражданской авиацией, то опыта здесь можно получить намного больше. Никогда никаких сложностей в службе у меня не возникало.

При всем при этом в годы учебы в летном училище, о службе в Росгвардии Анастасия даже не задумывалась. Тем более что военных в ее семье не было.

-В семье я первый пилот, - вспоминает девушка. – Правда, мой отец проходил срочную службу на истребителе Миг-25 в 90-х годах. Он служил в истребительном полку, что и подтолкнуло меня к авиации. В 20 лет я из любопытства пошла в аэроклуб. Сначала я была просто любителем, а потом поступила в летное училище. Когда я занималась в аэроклубе, для меня примером была Светлана Капанина, семикратная чемпионка мира по самолетному спорту. Я ею искренне восхищаюсь. Именно в аэроклубе я училась сложному пилотажу – бочки, штопора, петли.

В свободное время Анастасия занимается айкидо. Фото: Предоставлено героем публикации

Правда, сама Анастасия в соревнованиях никогда не участвовала – ее служба очень далека от спорта. Поэтому для него она отвела другое место в своей жизни.

- В свободное время я хожу на айкидо, у меня уже есть пояс. Занимаюсь я этим с ноября 2020 года, - рассказывает девушка-пилот. – Кроме того, я увлекаюсь астрономией, люблю наблюдать за ночным небом, через телескоп. У меня прямо дома телескоп. Так и проходят мои дни: днем служба, вечером – наблюдение за небесными светилами.