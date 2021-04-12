ФК «Нижний Новгород» разгромил хабаровчан со счетом 1:0. ФОТО: ФК "Нижний Новгород".

Отличная новость для всех любителей футбола – ФК «Нижний Новгород» одержал победу над СКА-Хабаровск со счетом 1:0 в важном матче, состоявшемся 11 апреля. Нижегородцы завладели преимуществом с самого начала матча. Благодаря этому уже на второй минуте матча Гоцук после подачи со штрафного пробил чуть выше цели. После этого Городовой смог отразить несколько опасных моментов – мяч от Попова и Каккоева. Еще через 20 минут Момо пытался открыть счет, но Городовой снова оказался на высоте.

- В дебюте второго тайма пару раз нашу команду выручил Анисимов. А на 69 минуте трехходовка с участием Темникова, Момо и Сулейманова завершилась точным ударом Тимура, - прокомментировали игру футболисты. - В концовке встречи Артур Анисимов отразил опасные «выстрелы» Колесниченко и Назарова, и «Нижний Новгород» отпраздновал очень важную победу!

Отличную игру нижегородских футболистов оценили не только болельщики, но и тренер нашей команды.

- Здесь, в Хабаровске, всегда непросто играть. И дело даже не в перелете и в часовых поясах. В этом сезоне здесь крепкая команда, которая много прессингует, оказывает давление, - отметил главный тренер ФК «Нижний Новгород» Роберт Евдокимов. - В этих компонентах мы хозяевам не уступили. Очень часто разбивали прессинг соперника за счет передач, за счет выхода из обороны. В целом мы одержали заслуженную победу.

Лучшим бомбардиром команды однозначно был признан нападающий Тимур Сулейманов. Именно он своим точным ударом принес победу нижегородцам.

- Очень непривычно было играть в 8 утра, - признался футболист. - Плюс, долгий перелет, искусственное поле. Но мы очень серьезно и ответственно готовились к этому матчу. Я считаю, что мы выиграли на характере. Как забил гол? Просто оказался в нужном месте в нужный момент и замкнул передачу Момо. Рад, что забил, но мне надо забивать еще больше!