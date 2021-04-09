Раритетные фото космонавта Вячеслава Зудова опубликовали на АПЗ

Космонавт Вячеслав Зудов побывал в Арзамасе в 1980 году

24 июля 1980 года на Арзамасском приборостроительном заводе побывал космонавт Вячеслав Зудов, наш земляк, уроженец города Бор.

Приезд почетного гостя не афишировался. Но есть в архиве музея АПЗ уникальное фото, на котором 37-й советский космонавт запечатлен в окружении приборостроителей.

В 2016 году заводская газета «Новатор» опубликовала воспоминания ветерана цеха №49 Валентины Беляковой: «Утром на оперативке начальник цеха Павел Александрович Смирнов объявил, что к нам должен прийти космонавт... И вот Герой Советского Союза Вячеслав Дмитриевич Зудов в сопровождении большой группы зашел на наш участок. Я как мастер его встречала. Потом мы собрались в кабинете у начальника цеха, космонавт рассказывал о себе, как выглядит наша планета из космоса. Это уже спустя много лет мы узнали, что космонавты чудом остались живы».

Космонавт Вячеслав Зудов побывал в Арзамасе в 1980 году Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

С 14 по 16 октября 1976 года командир космического корабля «Союз-23» Вячеслав Зудов вместе с борт-инженером Валерием Рождественским совершили полет в космос. Программа полета предусматривала работу на борту орбитальной станции «Салют-5», однако из-за нештатной работы системы сближения стыковку корабля и станции осуществить не удалось, было принято решение возвращать корабль.

Посадка была произведена с перелетом от расчетной точки на 121 км в озеро Тенгиз (Казахстан). В условиях отрицательной температуры воздуха, ночи, снегопада, отсутствия связи с поисково-спасательной службой, истощенного ресурса системы жизнеобеспечения космонавты находились в спускаемом аппарате 12 часов. Эвакуировать его вместе с космонавтами удалось лишь с помощью вертолета. Продолжительность полета составила 2 суток 0 часов 6 минут 35 секунд.

После того памятного полета Зудов и Рождественский продолжили работу в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина. В космосе побывать им более не довелось.

Сегодня Герой Советского Союза Вячеслав Зудов живет неподалеку от Звездного городка, в деревне Леониха.