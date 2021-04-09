Они решились космос штурмовать: На АПЗ вспоминают о визите космонавта Алексея Леонова

На АПЗ вспоминают о визите космонавта Алексея Леонова Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

18 марта 1965 года советский летчик-космонавт Алексей Леонов совершил исторический выход в космическое пространство. А 28 февраля 1970 года космонавт побывал в Арзамасе.

«В простом офицерском кителе…»

Программа его пребывания в городе была насыщенной.

Вот как описывал встречу с Леоновым поэт Николай Рачков, редактор газеты Арзамасского приборостроительного завода «Новатор»: «Все заметно волновались, ожидая героя космоса Алексея Архиповича Леонова, который проездом должен прибыть в наш город. Мы видели его на многих открытках и фотографиях, по телевидению и в кино, не раз слышали его голос по радио, но встретиться с ним непосредственно, услышать его живой голос – это нечто другое, это состояние радости, которое одухотворяет…

…Он в простом офицерском кителе, на котором Золотая Звезда Героя, значок космонавта, другие высокие награды, четыре ряда орденских колодок. На плечах погоны полковника авиации. Среднего роста, простой, обаятельный, с теплой улыбкой на обветренном лице. Веселые и в то же время пристальные глаза Алексея Архиповича Леонова полны жизнерадостности и проникновения… В неспешной беседе он обстоятельно знакомится с прошлым и настоящим нашего города. Это знакомство было продолжено посещением примечательных мест Арзамаса, дружескими беседами с многочисленными жителями города, особенно с молодым его поколением…».

Память о своем пребывании космонавт Леонов оставит и на Арзамасском приборостроительном заводе, расписавшись в Книге Почета предприятия: «С глубоким уважением и благодарностью. А.Леонов, 28.02.1970г.». Сегодня книга находится в экспозиции музея истории АПЗ.

«А что скажет командир?»

Тогда же, в феврале 1970-го, на предприятии произошла удивительная и неожиданная встреча космонавта с однополчанином Лаврентием Захаровичем Гормашем и его женой Антониной Сергеевной. В свое время Леонов, окончив Харьковское высшее истребительное авиаучилище, прибыл в часть, одним из звеньев которой командовал капитан Гормаш. Его жена Антонина Сергеевна руководила художественной самодеятельностью, активное участие в которой и принимал будущий космонавт.

Вот что вспоминал сам Лаврентий Захарович в 1991 году: «Никто и предположить не мог, что один из летчиков эскадрильи, в которой я был заместителем командира по летной части, станет космонавтом и первым из землян выйдет в открытый космос.

Шел 1957 год, когда Алексей Леонов прибыл в наш полк. Это был очень веселый и смешливый лейтенант, который любил возиться с детьми. А ещё он мог часами заниматься живописью и подарил старшему сыну Володе кисточки для красок».

После демобилизации, в 1960 году, семья Гормашей переезжает в Арзамас. Лаврентий Захарович работал техником в 496 ВП. Затем перешел на АПЗ и некоторое время отвечал за аэродромное хозяйство, которое располагалось в районе села Васильев Враг. Встречаться после этого им с Леоновым не приходилось, а вот переписка велась.

Во время посещения АПЗ, обращаясь к Лаврентию Захаровичу, космонавт неизменно называл его «мой командир», «товарищ командир». А когда к нему обращались с каким-нибудь предложением, он спрашивал: «А что скажет командир?..»

Тот самый старт

На встрече с арзамасской общественностью Алексей Леонов расскажет о своем полете: «18 марта был тот самый старт. Старт как в мягком поезде… Отработана первая, вторая, третья ступень. Перегрузки мы не ощущали. Я даже вел репортаж о самочувствии. Внезапно произошло отделение, и мы с Пашей (Павел Беляев, командир корабля «Восход-2» – прим. ред.) оказались вверх ногами – такое было впечатление. Шлюз… Построение шлюза. Все параметры рабочие. И я уже перед Камчаткой. Перешел в шлюзовую камеру, отстегнулся от борта, и люк за мной был закрыт. Мы ждали расчетное время, когда по программе начнет открываться люк, мы уже были около Австралии. И я увидел, как земля разворачивается, увидел Антарктиду. Над Африкой люк полностью открылся. Прозвучала команда: «Начать выход». Сам выход занял 2-3 секунды, я поднял голову и увидел Балтийское море.

Я начал вести репортаж: «Кавказ, Кавказ, подо мною река Волга». Настала необыкновенная тишина, я слышал биение своего сердца и дыхание. На земле такого не было.

Паша сделал заявление: «Человек вышел в открытое космическое пространство и находится в свободном плавании». Я не сразу понял, что это он обо мне».