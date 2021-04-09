На АПЗ рассказали о производстве исполнительных механизмов для ракетных двигателей Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Более 50 лет Арзамасский приборостроительный завод (АПЗ) выпускает исполнительные механизмы системы автоматики ракетного двигателя – ИМ-16, ИМ-25. Это изделие «космической» тематики предназначено для поддержки процентного соотношения топлива и окислителя в двигателе.

Освоение «космоса»

История ИМов на АПЗ началась в 60-х годах. Это было время ошеломительных успехов первых космических полетов. Уже созданные ракеты могли доставлять в космос спутники и пилотируемые корабли. Но полезная нагрузка была ограничена, что не позволяло проводить более сложные операции на орбитах. Возникла необходимость новых модификаций ракет-носителей. Так появляются «Союз» и космический грузовик «Протон».

Примерно в это же время ГосНИИП разрабатывает и выходит к АПЗ с предложением изготавливать исполнительные механизмы.

Вот что вспоминает Александр Мошнин, почетный ветеран труда Арзамасского приборостроительного завода:

– ИМы стали собирать в 1964 году. Меня и еще пятерых человек отобрали для «космоса», направили учиться к разработчикам в Москву. Поначалу никак ИМы не шли: крышка и корпус не стыковались, целый год с этим бились. Наконец в 53-м цехе задачу решили, и на сборке все пошло как по маслу. Когда были большие заказы, на участке работало 100 человек, три мастера. В месяц выпускали по 400 штук!

ИМ-16 производства АПЗ стал применяться в трехступенчатой ракете-носителе «Союз» и ее модификациях. ИМ-25 в количестве шести штук – в ракете-носителе тяжелого класса «Протон-М».

– Наши исполнительные механизмы устанавливаются в двигательных установках 1-й ступени ракеты-носителя, – поясняет ведущий инженер-конструктор ОГК СП Светлана Тазалова. – Израсходовав топливо, 1-я ступень отстреливается.

На «Ангаре»

Конструкция механизма ИМа настолько удачна, что позволяет даже через несколько десятилетий применять привод в современных аппаратах. Сегодня ИМ-16 входит в двигатель новейшей ракеты-носителя «Ангара» с экономичным, экологически чистым жидким топливом.

– Когда началась разработка космического ракетного комплекса «Ангара», АО «Конструкторское бюро химической автоматики» (г.Воронеж) поставило перед нами задачу расширить область применения ИМ-16, – рассказывает ведущий инженер-конструктор Валерий Полушкин. – Были проведены дополнительные испытания с увеличенными ударными и вибрационными перегрузками. Для этого мы обратились в Российский федеральный ядерный центр (г. Саров), располагающий уникальным оборудованием. И прибор выдержал. Тем самым подтвердилась возможность его применения в жестких режимах полета.

Конструкционный запас ИМ-16 позволил расширить диапазон рабочих температур привода с +50 градусов С до +65. Но самое главное, увеличился гарантийный срок службы привода с 10 до 15 лет. На основании этих результатов АПЗ был выдан протокол разрешения применения ИМ-16 в составе ракетного двигателя «Ангары».

Этот важный для предприятия документ – результат работы высокопрофессиональной команды в составе ведущих инженеров-конструкторов Валерия Полушкина и Светланы Тазаловой. В проведении испытаний также участвовали инженер-конструктор Александр Килячихин и представитель заказчика Татьяна Лопатникова.

Тройная ответственность

Окончательная сборка ИМов идет в цехе №42 на участке мастера Александра Малькова.

– Это изделие повышенной ответственности, – рассказывает Александр Юрьевич. – Все операции, включая приготовление клеевых составов, контролируются БТК. Системы контроля выпуска ИМ-16, ИМ-25 имеют шифр «РК» – «ракетный комплекс». Поэтому все, кто задействован в его выпуске, даже из механических цехов, проходят ежегодную аттестацию по заводскому стандарту «Обеспечение надлежащего контроля и личной ответственности исполнителей за качество изготовления серийных изделий с шифром «Изготовлен по РК-98». В аттестационной комиссии обязательно участвуют главный контролер и представители 215 ВП МО РФ.

Заказы на ИМы сегодня небольшие: в месяц цех выпускает 6-8 блоков. Поэтому специалистов по ИМам немного, но все – профессионалы высокого класса. В их числе слесарь-сборщик Максим Асташенков и регулировщик РЭАиП Алексей Ерёмин. Трудятся коллеги в тесном взаимодействии, их рабочие места – стол сборщика и регулировочный стенд – рядом.

– Если объяснять просто, то ИМ открывает-закрывает дроссельный заслон: регулирует соотношение составляющих компонентов топлива в ракетном двигателе, – говорит Алексей Ерёмин. – На ИМах я почти 20 лет работаю, учился у Александра Васильевича Мошнина.

– В изделии есть несколько ответственных операций, которые нужно выполнять с особой точностью и внимательностью, – дополняет Максим Асташенков, он собирает ИМы шесть лет. – Это касается обеспечения в соответствии с КД множества зазоров и осевых люфтов.

В завершение коллеги добавили, что они, как и все заводчане, работающие с приборами ИМ, обязательно отслеживают ракетные пуски и искренне радуются, когда те проходят успешно.

Цифра:

36 ИМ-16 было выпущено цехом №42 в 2020 году.

Заказчики ИМов: АО «Конструкторское бюро химической автоматики (г. Воронеж), АО «Протон-Пермские моторы» (г. Пермь).

Событие

25 марта в 05:47 по московскому времени к орбите с космодрома «Восточный» произведен первый в 2021 году пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 космическими аппаратами, в том числе иностранными, на борту.

– Мы в курсе всех запусков ракет, и этот тоже с коллегами отслеживали, – говорит Светлана Тазалова. – Всё прошло хорошо, значит, и завод сработал отлично!