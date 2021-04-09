Ремонт дорог в Нижнем Новгороде 2021: где залатают ямы в первую очередь

Список улиц, где в Нижнем Новгороде залатают ямы в первую очередь
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Снег в Нижнем Новгороде, как это обычно бывает, сошел вместе с асфальтом – даже на крупных магистралях водителям нередко приходится открывать для себя новые опасные места, что уж говорить о дорогах помельче. Но есть и хорошая новость – уже в ближайшее время ямы начнут латать. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публикует список дорог, на которых в 2021 году будет в первую очередь проведен ямочный ремонт.
По данным пресс-службы городской администрации, для безопасности дорожного движения до 15 мая приоритет отдается ямочному ремонту автомобильных дорог категорий «А» и «Б» с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием общественного транспорта, а также участков, требующих незамедлительного ремонта. А после 15 мая настанет время дорог категории «В» и внутриквартальных проездов.
В Ленинском районе в рамках муниципального контракта планируется выполнить работы по устранению деформаций и повреждений дорожного полотна по следующим адресам: ул. Таганская, ул. Смоленская, ул. Гл. Успенского, пр. Ленина, 13, ул. Голубева, 8 (проезд к дому), ул. Арктическая, 6 (проезд вдоль дома), пер. Безымянный, тротуары вдоль домов 2, 6, 17 по пр. Ленина, тротуар по пер. Юпитерский и т. д.
Еще в конце марта в Московском районе были организованы работы по устранению дефектов асфальтового покрытия на дорожных проездах в районе ул. Давыдова,2, ул. Березовская, 71, на пересечении улиц Рябцева и Шота Руставели, а также на пересечении улицы Березовской и пер. Рессорного. На 2021 год в Московском районе запланировано провести «ямочный» ремонт на площади около 25 000 кв. метров.
Предварительный план «ямочного» ремонта в Московском районе на 2021 год: ул. Красных Зорь (+ частный сектор), ул. Павла Орлова, ул. Панфиловцев, д.7, ул. Мечникова, Новая Стройка (частный сектор), ул. Воронова, ул. М. Казакова, ул. Шаляпина, ул. Народная, внутриквартальные проезды по Сормовскому шоссе и др.
В первую очередь проведут работы на Гордеевском путепроводе, ул. Кузбасской, ул. Рябцева (развязка на Московском шоссе), Бетанкура, Карла Маркса, Сергея Акимова и др.
Все участки будут разделены по приоритетности. В первую очередь – участки с наиболее интенсивным движением и автобусными маршрутами. Ремонт будет, в том числе на ул. Ларина (от ул. Геологов в сторону выезда из города), ул. Елисеева, ул. Столетова, ул. Луганская, ул. Терешковой и т.д.
На данный момент запланирован ямочный ремонт участка дороги на ул. Новосоветской (объездные пути зоны строящейся транспортной развязки на ул. Циолковского).
Предварительно предстоит отремонтировать 1600 кв. м. (ямочный ремонт) на улицах: Южное шоссе, пр. Кирова, Строкина и др.
Запланировано отремонтировать порядка 20 дорожных участков (по ул. Малиновского, Штеменко, Быкова, Козицкого, Бориса Панина, Невзоровых, Агрономическая и т.д.). Работы будут проводиться в рамках муниципального контракта.
Еще одна проблемная точка – Высоковский проезд, где уже начали работу. Ямы также были обнаружены по ул. Белинского, Тимирязева и на Окском съезде.
В первую очередь будут ремонтироваться главные магистрали: ул. Горького, ул. Минина, ул. Сергиевская, ул. Гоголя, ул. Белинского, ул. Родионова и Казанское шоссе и др.
Дороги, которые требуют ремонта: ул. Белинского, Горького, Фруктовая, Хохлова, Гребной канал, а также внутриквартальные проезды.