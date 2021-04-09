Ремонт дорог в Нижнем Новгороде 2021: где залатают ямы в первую очередь

Список улиц, где в Нижнем Новгороде залатают ямы в первую очередь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снег в Нижнем Новгороде, как это обычно бывает, сошел вместе с асфальтом – даже на крупных магистралях водителям нередко приходится открывать для себя новые опасные места, что уж говорить о дорогах помельче. Но есть и хорошая новость – уже в ближайшее время ямы начнут латать. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» публикует список дорог, на которых в 2021 году будет в первую очередь проведен ямочный ремонт.

По данным пресс-службы городской администрации, для безопасности дорожного движения до 15 мая приоритет отдается ямочному ремонту автомобильных дорог категорий «А» и «Б» с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием общественного транспорта, а также участков, требующих незамедлительного ремонта. А после 15 мая настанет время дорог категории «В» и внутриквартальных проездов.

Ленинский район

В Ленинском районе в рамках муниципального контракта планируется выполнить работы по устранению деформаций и повреждений дорожного полотна по следующим адресам: ул. Таганская, ул. Смоленская, ул. Гл. Успенского, пр. Ленина, 13, ул. Голубева, 8 (проезд к дому), ул. Арктическая, 6 (проезд вдоль дома), пер. Безымянный, тротуары вдоль домов 2, 6, 17 по пр. Ленина, тротуар по пер. Юпитерский и т. д.

Московский район

Еще в конце марта в Московском районе были организованы работы по устранению дефектов асфальтового покрытия на дорожных проездах в районе ул. Давыдова,2, ул. Березовская, 71, на пересечении улиц Рябцева и Шота Руставели, а также на пересечении улицы Березовской и пер. Рессорного. На 2021 год в Московском районе запланировано провести «ямочный» ремонт на площади около 25 000 кв. метров.

Предварительный план «ямочного» ремонта в Московском районе на 2021 год: ул. Красных Зорь (+ частный сектор), ул. Павла Орлова, ул. Панфиловцев, д.7, ул. Мечникова, Новая Стройка (частный сектор), ул. Воронова, ул. М. Казакова, ул. Шаляпина, ул. Народная, внутриквартальные проезды по Сормовскому шоссе и др.

Канавинский район

В первую очередь проведут работы на Гордеевском путепроводе, ул. Кузбасской, ул. Рябцева (развязка на Московском шоссе), Бетанкура, Карла Маркса, Сергея Акимова и др.

Приокский район

Все участки будут разделены по приоритетности. В первую очередь – участки с наиболее интенсивным движением и автобусными маршрутами. Ремонт будет, в том числе на ул. Ларина (от ул. Геологов в сторону выезда из города), ул. Елисеева, ул. Столетова, ул. Луганская, ул. Терешковой и т.д.

Сормовский район

На данный момент запланирован ямочный ремонт участка дороги на ул. Новосоветской (объездные пути зоны строящейся транспортной развязки на ул. Циолковского).

Автозаводский район

Предварительно предстоит отремонтировать 1600 кв. м. (ямочный ремонт) на улицах: Южное шоссе, пр. Кирова, Строкина и др.

Советский район

Запланировано отремонтировать порядка 20 дорожных участков (по ул. Малиновского, Штеменко, Быкова, Козицкого, Бориса Панина, Невзоровых, Агрономическая и т.д.). Работы будут проводиться в рамках муниципального контракта.

Еще одна проблемная точка – Высоковский проезд, где уже начали работу. Ямы также были обнаружены по ул. Белинского, Тимирязева и на Окском съезде.

Нижегородский район

В первую очередь будут ремонтироваться главные магистрали: ул. Горького, ул. Минина, ул. Сергиевская, ул. Гоголя, ул. Белинского, ул. Родионова и Казанское шоссе и др.

Дороги, которые требуют ремонта: ул. Белинского, Горького, Фруктовая, Хохлова, Гребной канал, а также внутриквартальные проезды.