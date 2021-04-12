«Эта девчонка стала открытием сезона»: Нижегородка Ксения Горячева покорила жюри шоу «Танцы»

19-летняя нижегородка стала открытием последнего сезона "Танцев". Фото: @kseniya.goryacheva

19-летняя нижегородка Ксения Горячева продолжает свои триумфальные выступления на шоу «Танцы на ТНТ». В последнем выпуске, который показали в эфире канала 10 апреля, Ксения в очередной раз покорила всех без исключения членов жюри, включая специального гостя - Полину Гагарину.

В этом выпуске участники выступали в дуэтах с приглашенными профессиональными танцовщиками. Партнером Ксении стал бывший участник «Танцев» Виталий Савченко.

После эмоционального танца члены жюри буквально засыпали Ксению комплиментами.

«Эта девчонка стала настоящим открытием последнего сезона. Ксюша вдохновляет всех: наставницу, хореографов, участников своей команды и других – браво!», - сказала ее наставница Татьяна Денисова.

Специально приглашенная гостья Полина Гагарина также осталась в восторге от хореографии.

«Безумно красивый номер! Стильный, выдержанный и просто остро сексуальный!», - восхитилась певица.

«Я столько хвалил Горячеву, сколько можно уже? Всё отлично у нее!» - отрезал вслед за ней Мигель.

Партнер Ксении Виталий Савченко также написал в своем Instagram пост, посвященный этому выступлению, и пожелал своей партнерше успехов.

«Для меня было честью танцевать, с такой Партнёршей, Артистом! Твой взгляд… Спасибо тебе! Я искренне болею за тебя! И желаю наивысшего результата в этом шоу, и в твоей танцевальной карьере. Верю в тебя!» - написал артист.