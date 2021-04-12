Погода в Нижнем Новгороде 12-18 апреля: Потепление до +22 градусов обещают синоптики

По-летнему теплая погода придет в Нижегородский регион. Фото: Евгения ГУСЕВА

Весна окончательно и бесповоротно пришла в Нижегородскую область. Конечно, кое-где еще лежит снег, но, судя по всему, дни его сочтены, ведь уже к середине недели в регион придет по-летнему теплая погода и отступят ночные заморозки. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде 12-18 апреля.

В понедельник, 12 апреля, ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +12 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки +5 градусов. Ветер умеренный 3-5 метров в секунду.

13 апреля синоптики обещают ясную солнечную погоду, которая подарит нам потепление до +21 градуса. Ночью также будет довольно тепло: +6…+8 градусов.

14 апреля станет самым жарким днем недели. Синоптики прогнозируют настоящую летнюю погоду до +22 градусов. Правда, ощущаться они будут как 18 градусов – всё-таки не стоит забывать, что еще только середина апреля.

15 апреля ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров покажут +21 градус, но к вечеру небо затянет облаками. Ветер не более 2 метров в секунду.

16 апреля, в последний день рабочей недели придет похолодание. Ожидается пасмурная погода, столбики термометров покажут +11 градусов, которые будут ощущаться как +4…+6.

17-18 апреля, в выходные, нижегородцев ожидает облачная с прояснениями погода. Температура воздуха составит +11…+12 градусов тепла.