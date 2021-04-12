Девушка, пострадавшая при взрыве на Мещерском бульваре, выписана из больницы

Сейчас девушка выглядит вполне счастливой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

24-летняя Наталья Климова, пострадавшая при взрыве на Мещерском бульваре, выписана из больницы. Девушка в Instagram рассказала о своем самочувствии и поблагодарила спасателей и медиков за их работу.

Напомним, взрыв в кафе «Самурай» на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде произошел утром 26 февраля. В тот момент в заведении находилась Наталья, которая работает там администратором. Девушку завалило обломками, под которыми она провела несколько часов, прежде чем ее извлекли спасатели. К тому моменту к месту происшествия прибыл владелец кафе Александр Ильин, который поехал на «скорой» в больницу вместе с Натальей.

Наталья провела под завалами несколько часов. Фото: Кирилл Мартынов

В университетскую клинику ПИМУ пострадавшая поступила в тяжёлом состоянии с ожогами пламенем 1,2,3-степени головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей на площади 35% поверхностей тела. Здесь она проходила лечение с 26 февраля по 2 апреля.

«На данный момент меня выписали, и я нахожусь на домашнем лечении, в окружении родных и близких людей. На текущий день моё состояние стабильно», - поделилась она.

Спустя полтора месяца после тех страшных событий девушка немного оправилась, пришла в себя и решила поблагодарить людей, которые спасли ей жизнь.

«Я хотела выразить свою искреннюю благодарность группе сотрудников МЧС, которая самоотверженно, рискуя своими жизнями, занималась извлечением меня из под завала. Я признательна Вам за вашу деятельность, за чёткую и оперативную работу, за ваш подход к делу. Благодаря Вам - я жива, и я дышу, Спасибо!» - написала нижегородка.

Также она выразила благодарность медикам университетской клиники ПИМУ за помощь в восстановлении здоровья.

«В особенности выражаю благодарность своему лечащему врачу, Погодину Игорю Евгеньевичу. Это внимательный, обходительный и прекрасный доктор. Спасибо ему за профессионализм, поддержку и доброе отношение», - говорит теперь уже бывшая пациентка.

Не забыла Наталья и про своего начальника - владельцу сети кафе «Самурай» Александру Ильину она также публично сказала «спасибо». «Он был рядом со мной с самого начала и остаётся рядом до сих пор. Огромнейшее спасибо за поддержку, помощь, отзывчивость, человечность», - написала она.

К посту Наталья приложила свою фотографию, на которой выглядит вполне счастливым человеком. Правда, из-за случившегося ей пришлось обрезать волосы, но по сравнению с тем, что ей пришлось пережить, - это сущая ерунда.

Редакция «Комсомольской правды – Нижний Новгород» желает Наталье крепкого здоровья и скорейшего восстановления.

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