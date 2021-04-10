Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 апреля 2021 года: 104 430 нижегороцев, переболевших COVID-19, уже здоровы Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 249 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 109,7 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 109 783.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 104 430 человек. За последние сутки выписали 311 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 8 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 2 926 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в регионе сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, 8 апреля в Нижегородскую область поступило свыше 6 тысяч доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что основной задачей региона на настоящий момент остаётся наращивание темпов вакцинации.

Порядка 70% жителей областного центра и региона планируют привить к лету 2021 года.

Ранее мы сообщали, что пункты вакцинации населения от COVID-19 откроются в четырёх ТЦ Нижнего Новгорода.

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