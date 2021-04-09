«Плыл прямо по реке»: Рыбака унесло на льдине по Оке в Нижнем Новгороде

Рыбака унесло на льдине по Оке в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 9 апреля случайные прохожие в поселке Стригино увидели страшную картину – прямо по реке Ока дрейфовал мужчина на льдине. Одно неловкое движение - и он бы мог запросто уйти под воду. Перепуганные местные жители тут же принялись звонить в службу спасения. А незадачливого рыбака все дальше уносило по реке.

- Сообщение о дрейфующем на льдине рыбаке поступило около 11 утра. К счастью, неподалеку в профилактическом рейде по рыбакам находились работники аварийно-спасательного отряда, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Они сразу же выехали на место происшествия. Информация о ЧП была также направлена в Государственную инспекцию по маломерным судам.

К счастью, мужчину успели спасти. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили рыбака на льдине в окружении обломков льда – он плыл прямо по реке. Около двух часов дня мужчину удалось снять его и пересадить в резиновую лодку. Как оказалось, мужчина чувствовал себя хорошо, помощь медиков ему не понадобилась.

- По словам самого рыбака, он вместе с товарищами ловил рыбу, - рассказали спасатели. – Потом льдина откололась, его друзья успели перебраться на берег, а он не успел.

В связи с произошедшим спасатели еще раз призывают нижегородцев соблюдать меры безопасности и не выходить сейчас на лед. Особенно внимательно стоит следить за детьми.