«Надругался над ней перед смертью»: Дело об убийстве и изнасиловании девятилетней девочки на Бору передали в суд

Дело об убийстве и изнасиловании девятилетней девочки на Бору передали в суд Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Осенью 2020 года вся Нижегородская область была потрясена жестоким убийством девятилетней девочки в поселке Неклюдово Борского района. Напомним, сообщения об исчезновении ребенка стали появляться вечером 24 сентября. На ее поиски бросились все местные жители. Однако это не помогло – спустя несколько часов школьница была найдена мертвой. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что девочка вернулась в поселок на школьном автобусе. На остановке ее встретил мужчина, с которым она пошла за руку. По кадрам было видно, что она хорошо его знает и нисколько не сопротивляется. Вскоре в нем опознали бывшего сожителя ее матери.

- Они жили какое-то время вместе, но потом поругались, и она от него ушла, вернулась в семью, - рассказывал тогда «Комсомолке» сосед женщины Александр. – Говорят, что он приезжал и угрожал, что отомстит. По словам соседей, у женщины не складывались отношения с ее бывшим сожителем. И он частенько ей угрожал.

На поиски ребенка бросились все местные жители. Фото: СОЦСЕТИ

Эти угрозы он и воплотил в жизнь 24 сентября. Как позднее он сам объяснил следователям, на убийство девочки он пошел, чтобы отомстить своей сожительнице за сделанный аборт. У пары должен был родиться ребенок. Однако, как выяснилось, в ходе расследования, одним только убийством дело не ограничилось – мужчина надругался над школьницей перед смертью.

- По версии следствия, мужчина отвел девятилетнюю девочку в безлюдное место, где изнасиловал ее и задушил, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. – После этого он скрылся с места преступления.

К слову, в тот день пострадала не только девочка. За несколько часов до убийства ребенка он наведался к своей давней знакомой, 46-летней жительнице Бора.

- Между ними возникла ссора и обвиняемый принялся избивать ее, - рассказали следователи. –Он нанес ей множество ударов молотком, ножом, шуруповертом и стулом по голове и телу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Расследование этих жестоких убийств продолжалось около полугода. Сейчас это дело передано в суд. Сам обвиняемый находится под стражей.

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